Експерт про ситуацію з пальним: постачальників побільшало, але проблеми є

У порівнянні з травневою ситуацією, зараз черг на заправках майже немає

Постачальники пального зіштовхнулися з проблемами не тільки в Україні, а й у Європі

Ситуація на ринку пального в Україні покращується. Кількість імпортерів зростає, а черг на заправках стає менше. Про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Експерт поділився результатами моніторингу ситуації на заправках – на яких АЗС є пальне, та яка його вартість. Зокрема, за його словами, черг за автогазом взагалі нема. Єдине виключення – станції, де газ продається по 37 грн/л (здебільшого 42-45 грн/л). Декілька АЗС із дизпальним були взагалі без черг або стояло 5-10 машин.



«За бензином – 20-30 машин. Днями масову інтервенцію зробила мережа KLO – бензин був майже на всіх працюючих станціях. Періодично роблять «вилазки» AMIC та UPG. «Маршал» виставив на вихідних А-95 по 62 грн, черг не було, але за два дні стела знову згасла. Теж саме відбулося із «спиртовим» бензином на БРСМ. У «Привату» (ANP) в столиці небагато станцій, але він є одним з найстабільніших продавців бензину. Цікаво, що основні обсяги сітка продає через свій додаток, про що говорять черги на станціях, навіть якщо там горять нулі. Ця зростаюча активізація призвела до зниженню тиску на WOG й ОККО, які виставляють продукт у вільний продаж щодня.

Ця картина повністю відображає ситуацію із постачанням. По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потихеньку виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20-25%», – написав він.

Куюн повідомив, що у червні кількість постачальників дизпального зросла у півтора рази та сягнула майже 100, вдвічі менше (але на третину більше, ніж в травні) – імпортерів автогазу (45), по бензинах – 27 (21).

«Отакий картель на паливному ринку – понад півтори сотні компаній! По бензину та ДТ кількість імпортерів зросла удвічі порівняно із довоєнною! Кожна з них сьогодні тримає оборону на своєму паливному фронті», – йдеться у повідомленні.

Водночас експерт наголосив, що поки проблеми з пальним в Україні не скінчилися, до цього ще дуже далеко.

«Постачання зростає, але й споживання не стоїть на місці. Повертаються люди, активізується бізнес. А у серпні-вересні на нас чекає сезонний пік споживання. Але ринок робить свою справу. В Європі українці вигребли всі вільні бензовози, розміщені замовлення на виробництвах. Кожного дня в країну заходить понад 230 машин із пальним. Важко, але зростає постачання по жд, тут зберігається найбільш потужний потенціал для збільшення імпорту. Є й деякі інші цікаві зсуви», – зазначив він.

За словами Куюна, головні проблеми – у Європі. Зокрема, європейські банки відмовляють розглядати контракти щодо постачання пального в Україну.

«Тамтешні банки не тільки не фінансують прямі угоди з постачання пального в Україну, фактично не хочуть розглядати контракти в усіх потенційних регіонах, які можуть бути задіяні у такому постачанні. Тобто якщо навіть неукраїнський резидент хоче привезти пальне в Румунію для іншого нерезидента, це вже відмова. Бо звідти багато пально йде саме в Україну», – написав він.

Також, відчуваючи попит, завищують ціну постачальники, судновласники, перевізники. На ринку з’явилася маса аферистів. У свою чергу великі постачальники дуже обережно ставляться до України. Є інформація, що такі рекомендації їм надають безпосередньо чиновники.

«Наприклад, в Болгарії трейдери узгоджують обсяги постачання в Україну з урядом. Невдоволені й молдовани, бо українці загнали оптові ціни у регіоні. Через це в країні зупинилося чимало АЗС, які не можуть потрапити під державне регулювання. В Польщі протести водіїв. Угорщина… тут все зрозуміло», – зазначив експерт.

Тому, як зазначив Куюн, особливого профіциту чекати поки не слід. За його словами, кожну машину наші трейдери «буквально вигризають».

«Наразі головна мета – забезпечити поточний зростаючий попит та створити резерв під серпень-вересень. Та й взагалі, він має бути у воюючої країни», – наголосив він.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Щомісяця імпорт пального до України зростає: у травні бензину завезли майже у 1,5 раза більше бензину, ніж у квітні, дизелю – на 82%. Червень уже б'є рекорди. Європа з такими українськими апетитами ледь справляється.

У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.

Також раніше повідомлялося, що закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.

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