У Харкові масштабна пожежа після ранкового обстрілу

Горить адмінбудівля в Холодногірському районі міста

У Холодногірському районі Харкова внаслідок ранкового обстрілу виникла велика пожежа. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Горить адміністративний будинок. За словами керівництва ДСНС, почалося його обвалення.

Також у вогні близько півтора десятка машин біля адмінбудівлі.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

Повідомлялося, що внаслідок обстрілу семеро людей загинули, 16 – поранені, серед них – 11-річна дитина. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, всі поранені вже госпіталізовані.

Також повідомлялося, що у гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.

Вранці 18 серпня зафіксовано як мінімум ще чотири ракетні удари по Харкову. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів.