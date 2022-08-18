У Харкові масштабна пожежа після ранкового обстрілу
Горить адмінбудівля в Холодногірському районі міста
У Холодногірському районі Харкова внаслідок ранкового обстрілу виникла велика пожежа. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Горить адміністративний будинок. За словами керівництва ДСНС, почалося його обвалення.
Також у вогні близько півтора десятка машин біля адмінбудівлі.
Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».
Повідомлялося, що внаслідок обстрілу семеро людей загинули, 16 – поранені, серед них – 11-річна дитина. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, всі поранені вже госпіталізовані.
Також повідомлялося, що у гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.
Вранці 18 серпня зафіксовано як мінімум ще чотири ракетні удари по Харкову. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів.
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