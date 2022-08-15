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У церкві в Єгипті спалахнула пожежа: загинули понад 40 людей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У церкві в Єгипті спалахнула пожежа: загинули понад 40 людей
У церкві в Єгипті спалахнула пожежа
фото: АР

Значна частина загиблих – діти, які прийшли на заняття у недільній школі при церкві

У єгипетському місті Гіза (поблизу Каїра) 14 серпня в коптській церкві Абу Сіфін спалахнула масштабна пожежа. Про це інформує Аljazeera.

Під час ранкової служби вогонь охопив переповнену коптську церкву, швидко наповнивши її густим чорним димом і вбивши 41 вірянина, у тому числі щонайменше 10 дітей.

За словами очевидців, кілька прихожан, які опинилися в пастці, стрибнули з верхніх поверхів церкви, намагаючись врятуватися від сильного полум'я.Постраждали 45 осіб, у тому числі четверо поліцейських, які брали участь у рятувальній операції.

Як пише Reuters, значна частина загиблих – діти, які прийшли на заняття у недільній школі при церкві. У єгипетському МВС уточнили, що переважна кількість людей загинула від задушення димом.

Муса Ібрагім, речник Коптської православної церкви, сказав, що серед загиблих була п'ятирічна трійня, їхня мати, бабуся та тітка. 

 Коптський портал «Ватані» додає, що серед загиблих – священник церкви.

Експертиза показала, що пожежа виникла внаслідок несправності електрики. Сім'ям загиблих обіцяють виплатити 100 тис. єгипетських фунтів (5220 доларів США).

 Копти є найбільшою християнською громадою на Близькому Сході, вони становлять щонайменше 10 мільйонів із 103 мільйонів жителів Єгипту. Коптська церква належить до групи Давньосхідних дохалкідонських церков, які від православних церков візантійської традиції відрізняються елементами обряду і віровчення.

Теги: США МВС пожежа Єгипет

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