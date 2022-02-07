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    Українська акторка просить заборонити попкорн у київському кінотеатрі

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    Українська акторка просить заборонити попкорн у київському кінотеатрі
    фото: Римма Зюбіна/Facebook

    Зюбіна готова платити більше за квиток, аби не чути, як люди їдять попкорн

    Українська акторка Римма Зюбіна звернулася до кінотеатру «Жовтень» з проханням заборонити вживання попкорну під час сеансу хоча б в одному з залів. Про це акторка написала на сторінці у Facebook.

    «Я готова платити більше за квиток в кінотеатр, якщо не буду чути чавкання, особливо в ті моменти, коли в кадрі зовсім не до жрачки. Чи можливо в моєму улюбленому кінотеатрі «Жовтень» виділити хоча б одну маленьку залу для того, аби дивитися хороше кіно якісно?», – написала Зюбіна.

    Раніше Римма Зюбіна написала, що була шокована поїздом Інтерсіті. Артистка нарікає, що потяги їдуть довго, а про рівень комфорту в поїзді Інтерсіті, який насправді нічим не відрізняється від звичайного купейного вагона, узагалі зайве говорити.

    До слова, київська міська прокуратура в судовому порядку повернула столичній громаді будівлю кінотеатру «Молодіжний» у Святошинському районі міста, яка у незаконний спосіб вибула з комунальної власності на користь приватних осіб.

    Теги: прокуратура кіно Римма Зюбіна квиток
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    Українська акторка просить заборонити попкорн у київському кінотеатрі