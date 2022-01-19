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    У Києві з’явилися дев’ять майданчиків для тварин: де облаштували

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    Території для вигулу тварин облаштували переважно у парках і скверах - У Києві з’явилися дев’ять майданчиків для тварин: де облаштували
    Території для вигулу тварин облаштували переважно у парках і скверах
    фото: kmr.gov.ua

    У столиці минулого року облаштували 50 сучасних зоокомплексів

    У Києві протягом минулого року з’явились дев’ять нових майданчиків для вигулу чотирилапих. Переважно у парках та скверах, де власницькі тварини можуть набігатись без повідця, повідомляє пресслужба Київської міськради.

    «Тисячі родин у столиці виховують домашніх улюбленців, тож обладнані тренажерами безкоштовні місця для вигулу мають бути нормою для нашого міста. Минулого року влаштували дев’ять сучасних просторів для тварин, переважно у парках і скверах, де вони нікому не заважають. Наприклад, на Петра Вершигори роками було звалище сміття, а нині – облаштували майданчик на понад 800 кв. м. Поступово місто розбудовує мережу зон для вигулу, і цього року робота продовжується», – повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

    Нові території для вигулу у 2021 році з’явились на таких локаціях:

    • парк «Перемога»;
    • зелена зона на вул. Празькій;
    • сквер на вул. Вершигори, 5;
    • парк на Троєщині;
    • парк «Лебедине»;
    • парк «Совки»;
    • парк «Радунка»;
    • парк «Привокзальний»;
    • парк «Орлятко».

    Також у столиці минулого року облаштували 50 сучасних зоокомплексів.

    Нагадаємо, у столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації.

    Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.

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    Теги: Київ звалище тварини КМДА парк
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    У Києві з’явилися дев’ять майданчиків для тварин: де облаштували