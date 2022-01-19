У Києві з’явилися дев’ять майданчиків для тварин: де облаштували

Території для вигулу тварин облаштували переважно у парках і скверах

У столиці минулого року облаштували 50 сучасних зоокомплексів

У Києві протягом минулого року з’явились дев’ять нових майданчиків для вигулу чотирилапих. Переважно у парках та скверах, де власницькі тварини можуть набігатись без повідця, повідомляє пресслужба Київської міськради.

«Тисячі родин у столиці виховують домашніх улюбленців, тож обладнані тренажерами безкоштовні місця для вигулу мають бути нормою для нашого міста. Минулого року влаштували дев’ять сучасних просторів для тварин, переважно у парках і скверах, де вони нікому не заважають. Наприклад, на Петра Вершигори роками було звалище сміття, а нині – облаштували майданчик на понад 800 кв. м. Поступово місто розбудовує мережу зон для вигулу, і цього року робота продовжується», – повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

Нові території для вигулу у 2021 році з’явились на таких локаціях:

парк «Перемога»;

зелена зона на вул. Празькій;

сквер на вул. Вершигори, 5;

парк на Троєщині;

парк «Лебедине»;

парк «Совки»;

парк «Радунка»;

парк «Привокзальний»;

парк «Орлятко».

Також у столиці минулого року облаштували 50 сучасних зоокомплексів.

Нагадаємо, у столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації.

Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.