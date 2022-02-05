У Чернівцях лікарі допомогли жінці, залежній від кисневого концентратора

Після лікування від коронавірусу пацієнтка отримала психологічну травму

У Чернівцях 66-річна жінка після двох місяців важкого перебігу коронавірусу стала психологічно залежною від кисневого концентратора. Жінка боялася задихнутися уві сні, а тому не знімала його навіть, коли дихала вже самостійно. Понад місяць із нею працювали психотерапевт, сімейний лікар та пульмонолог. Про психологічну залежність чернівчанки повідомила пресслужба Чернівецької міської поліклініки №1.

«Одна із пацієнток поліклініки, подолавши важку форму Covid-19, набула психологічну залежність від кисневого концентратора. Страх задихнутися уві сні змушував її використовувати апарат знову і знову, хоча легені вже могли цілком забезпечити потребу організму в кисні. Коли доводилось відлучатися з дому, наприклад, на огляд в поліклініку – пацієнтка брала з собою кисневу подушку. Сімейному лікарю, пульмонологу та психотерапевту довелося докласти чимало зусиль, щоб повернути пацієнтку до норми», – йдеться в повідомленні пресслужби медзакладу.

Як розповіла завідувачка загальнопрофільного консультативно-діагностичного відділу поліклініки Тетяна Проценко, 66-річна пацієнтка потрапила до лікарні в травні минулого року. Через сильне ураження легень упродовж двох місяців жінка була під'єднана до кисневого концентратора в реанімації. Після того, як її перевели на домашнє лікування і її легені могли самостійно проводити кисень, вона продовжувала перебувати під кисневим концентратором, пише Zaxid.net.

За словами лікарки, через постійний страх за своє життя пацієнтка отримала велику психологічну травму. Реабілітуватись їй допомагали психотерапевт, лікар-пульмонолог та медсестри поліклініки. Вони щодня на деякий час відмикали жінку від концентратора, щоб вона звикала дихати самостійно. Крім того, пацієнтка після реанімації не могла самостійно ходити, а тому вона щодня робила нескладні фізичні вправи. Загалом реабілітація 66-річної чернівчанки тривала понад місяць.

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