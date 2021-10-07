У Дніпрі медики врятували воїна, який мав наскрізне поранення мозку (відео)

Надії на порятунок військового не було, але хірурги змогли зробити «диво»

Після операції – боєць прийшов до повної свідомості

У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова нейрохірурги упродовж багатьох годин оперували українського військовослужбовця, який отримав наскрізне діаметральне кульове поранення головного мозку. Надії на порятунок не було, але хірурги змогли зробити «диво», написав на своїй сторінці у Facebook доктор медичних наук, заслужений лікар України та головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, після операції також була одна сенсація – боєць прийшов до повної свідомості.

«…Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі…», – повідомив медик.

Риженко також показав відео, на якому знято, як пацієнт передав привіт мамі та «пацанам».

«Мамі привіт… Пацанам привіт передавати…», – сказав врятований боєць.

Нейрохірург Андрій Сірко на своїй сторінці у соцмережі поділився, що при діаметральних пораненнях летальність становить 99%.

Хірург додав, що військовослужбовця вдалося врятувати завдяки тому, що операцію проводили за допомогою сучасного нейрохірургічного мікроскопа.

«…За ці сім років війни на ньому вже проведено півтори тисячі надскладних операцій. І цей випадок доводить, що в лікарні Мечникова мають порятунок навіть ті важкопоранені бійці з наскрізними та діаметральними пораненнями, летальність серед яких за даними літератури, становить 99%», – зазначив лікар.

Варто зазначити, що у разі діаметральних поранень зовні рана може бути незначною, але можливе значне пошкодження мозку.

Як повідомлялося раніше, ворожий снайпер поцілив у голову 27-річному військовому з Львівської області. Його рятували у Дніпрі у обласній клінічній лікарні імені Мечникова, за його життя медики боролися понад три тижні.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські допомогли врятувати хлопчика, батько якого не міг доставити дитину до лікарні через затори в місті. Поліцейські увімкнули сирени та встигли доправити дитину до реанімації. Медикам вдалося врятувати життя трирічному хлопчику