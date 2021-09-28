В Одесі патрульні врятували життя дитині: з сиренами довезли до реанімації (відео)

За кілька хвилин медики реанімували хлопчика.

В Одесі поліцейські допомогли врятувати хлопчика, батько якого не міг доставити дитину до лікарні через затори в місті. Поліцейські увімкнули сирени і встигли доправити дитину до реанімації. Медикам вдалося врятувати життя трирічному хлопчику, повідомляє ТСН.Ранок

З сиреною патрульні пробивалися крізь затори, аби врятувати життя трирічного Дмитрика. Хлопця, в якого зупинилося дихання, спочатку намагався доставити до лікарні батько, але не зміг пробитися. Коли побачив копів, одразу кинувся до них. «Я кричав в паніці. Кажу: «Допоможіть, у мене дитина вмирає в машині. Супроводьте нас в лікарню», – згадує чоловік.

За лічені хвилини патрульні з хлопчиком, який був не при тямі, домчали до лікарні. Там один з копів схопив дитину на руки і побіг за допомогою. За кілька хвилин медики реанімували хлопчика. За їхніми словами, відлік йшов на хвилини: патрульні врятували йому життя. «Стан був дійсно важкий. Йому була терміново потрібна допомога. Він потребував термінової госпіталізації», – розповів керівник реанімаційного відділення Володимир Босенко.

Зараз трирічний Дмитрик вже бавиться з телефоном на лікарняному ліжку. Чому він напередодні втратив свідомість, лікарі ще не з'ясували. Все відбулося раптово, розповідає його мама. За її словами, у хлопця різко підскочила температура і він почав задихатися. Саме тому вони не стали чекати на швидку.

«Дитина помирала на руках. Виїхавши на Балківську, не було можливості проїхати. Ми сигналили і кричали з вікна. Просили, щоб пропустили, бо дитина переставала дихати в машині», – каже мати хлопчика Тетяна Копуткова.

Батьки дуже вдячні тим, хто врятував життя сину. «Мені здається, що від початку ось цієї всієї ситуації спрацювали всі людські фактори. Поліція, яка допомогла вчасно відвести. Лікар, який прийняв дитину і реанімував. Врятували мені малюка. Величезне дякую», – додала жінка.

В лікарні Дмитрик буде кілька днів – доки медики не з'ясують причини його недуги.

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