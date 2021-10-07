У Львові стоматолог продавав фейкові ПЛР-тести туристам

Туристична агенція пропонувала своїм клієнтам купити негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19

У Львові судитимуть групу осіб, які продавали туристам фейкові результати ПЛР-тестів. Серед фігурантів – місцевий стоматолог, пресслужба Львівської обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронців, туристична агенція пропонувала своїм клієнтам без проведення жодних лабораторних досліджень купити негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19.

Зокрема, вартість такої «послуги» становила 800 гривень.

Вказано, що підробкою ПЛР-тестів займався місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів.

Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям.

Наразі підозрюваним – працівнику турфірми, стоматологу та його помічниці висунуто обвинувачення за ч.1, 3 ст. 358 ККУ. Прокуратура вже передала матеріали справи до суду.

Тим часом Львів готується до посилення карантину, яке ймовірно станеться 14 жовтня. Раніше мер міста Андрій Садовий повідомив, що Львів входить до «червоної» зони. Динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів у Львові наближає місто до «червоної» епідеміологічної зони, наголосив міський голова Львова.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Напередодні СБУ заблокувала «бізнес» з продажу фальшивих covid-сертифікатів.

Нещодавно на Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати.

Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

Також напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.

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