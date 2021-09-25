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    Червоний Хрест відправив до окупованого Донбасу понад 30 тонн гуманітарної допомоги

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    Жителі окупованих територій отримали чергову допомогу від міжнародних організацій - Червоний Хрест відправив до окупованого Донбасу понад 30 тонн гуманітарної допомоги
    Жителі окупованих територій отримали чергову допомогу від міжнародних організацій
    фото з відкритих джерел

    Із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки у Станиці Луганській

    Три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста проїхали на тимчасово окуповану територію Донбасу. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Через КПВВ Новотроїцьке проїхали три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Жителям тимчасово окупованої території України доставлені 37,2 тонни гігієнічних наборів», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві нагадали, що контрольні пункти в'їзду-виїзду функціонують щодня з 08:00 до 16:00.

    «Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблокований з боку тимчасово окупованої території України», – розповіли прикордонники.

    Так, із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській. За тиждень пасажиропотік у ньому зменшився на 6%.

    Навпаки КПВВ Новотроїцьке сепаратисти розблокували рух тільки в понеділок.

    Нагадаємо, раніше влітку Червоний Хрест повідомляв, що у порівнянні з 2020 роком гуманітарна ситуація в зоні конфлікту на Донбасі набагато погіршилася.

    Також у ході збройного конфлікту на Донбасі 811 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це сказала глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт.

    «Минуло вже сім років з того часу, як Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні почали отримувати запити від сімей, чиї родичі зникли безвісти внаслідок конфлікту на Донбасі. За останні сім років МКЧХ і ТЧХУ отримали сотні запитів від таких сімей. Сьогодні 811 осіб досі вважаються зниклими безвісти», – сказала Жиллетт.

    У свою чергу президент Товариства Червоного хреста України Микола Поліщук зазначив, що з початку збройного конфлікту звернулося загалом 928 громадян, які розшукують рідних.

    Теги: прикордонники Донбас Держприкордонслужба війна КПВВ вантажівки ОРДЛО червоний хрест гуманітарна допомога
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    Червоний Хрест відправив до окупованого Донбасу понад 30 тонн гуманітарної допомоги