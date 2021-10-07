Жодних заборон нема. Концерт російської шансонетки Ірини Круг у Дніпрі «благословила» СБУ

Ірина Круг подякувала шанувальникам за те, що прийшли на концерт, і назвала Дніпро «Дніпропетровськом»

Поліція Дніпра зверталася до Служби безпеки щодо роз'яснень про те, чи має право Круг виступати в Україні

Співачка Ірина Круг, зірка російського шансону, дала свій перший концерт у Дніпрі в рамках туру Україною, проте приїзд артистки сподобався не всім. Як відомо, артистка відвідувала окупований Крим з порушенням українського законодавства.

Приїзд Круг прокоментували у поліції Дніпра, передає ТСН.

У Дніпрі активісти влаштували «коридор ганьби» тим, хто прийшов 6 жовтня на концерт Ірини Круг. Причиною стала позиція покійного чоловіка зірки шансону, який у 2016-му виступав в окупованому Криму.

У підсумку поліція Дніпра пояснила, що не могла ніяк перешкоджати проведенню концерту та навіть мала консультації з СБУ, яка також не знайшла причин забороняти зірці в'їзд до України.

«Ми зверталися до Служби безпеки щодо роз'яснень про те, чи має право ця особа виступати в Україні. Ми отримали відповідь, що жодних заборон на виступ цієї зірки немає», – повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровської області Володимир Богоніс.

Наступним містом, у якому виступить Круг, буде Київ, а далі – Одеса.

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Сама ж Ірина подякувала шанувальникам за те, що прийшли на концерт, і назвала Дніпро «Дніпропетровськом».

Нагадаємо, у Дніпрі влаштували коридор ганьби для прихильників російської співачки. Активісти вчора почали збиратися за пів години до концерту, щоб показати своє ставлення до подібних гастролей російських артистів.

«СБУ на мої запити мені й раніше відповідала, що вони не створюють переліку артистів, яким заборонено в’їжджати в Україну, такий перелік створює Міністерство культури. Мінкультури мені письмово відповіло, що вони такий перелік створюють за інформацією, яку надає СБУ та прикордонна служба. Прикордонники письмово мені відповіли, що нічого не знають. І тому виявляється, що ніхто нічого не знає», – сказав один з активістів Василь Чабанов.

У базу «Миротворець» Круг внесли через те, що вона відвідувала окупований Крим з порушенням українського законодавства. Відомо, що на півострові співачка виступала після окупації – у 2016 році. При цьому адміністративний кордон з Херсонською областю вона не перетинала, тобто їхала з РФ.

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