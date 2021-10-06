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    Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

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    Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою - Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою
    Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою
    Фото: Укрінформ

    Колишнього депутата підозрюють у причетності до створення незаконного збройного формування

    Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення незаконного збройного формування. Про це повідомляє «Укрінформ».

    Як повідомлялось, на початку 2021 року СБУ викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої «приватної військової компанії».

    Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки.

    За інформацією Уніан, підтримати Семенченко до суду прийшли кілька десятків людей. Вони на знак протесту перекрили вихід із залу засідань, щоб виключити вивіз Семенченко з будівлі суду.

    Згодом конвою все ж вдалося вивести Семенченко із залу.

    Активісти згодом оголосили про намір влаштувати акцію протесту біля будівлі Офісу президента.

    Варто вказати, що 8 вересня суд залишив під арештом Семенченка на два місяці.

    20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування. У липні суд повернув Семенченка в СІЗО після звільнення.

    Нагадаємо, Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

    Як відомо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка й агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

    26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

    22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

    Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

    У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

    Семенченку також оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.

    Теги: Донбас СБУ суд НАБУ Семен Семенченко активісти звільнення
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    Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою