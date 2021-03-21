У Дніпрі в аварії постраждали п’ять осіб

Для того, щоб запобігти загорянню, пожежники відключили батареї пошкоджених автомобілів і змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє дітей

У Шевченківському районі Дніпра в суботу ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали 5 осіб, троє з яких – діти, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

«20 березня о 22:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська Шевченківського району міста Дніпра... По прибутті рятувальників на місце події встановлено, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів «Hyundai Getz» та «Daewoo Lanos», – повідомляють у ДСНС.

Там зазначають, що внаслідок події постраждали 5 осіб, троє з яких – діти.

«Двох жінок госпіталізували в Дніпровську міську клінічну лікарню № 16. Хлопчика і двох дівчаток – в Дніпровську обласну дитячу клінічну лікарню», – додали рятувальники.

У ДСНС повідомили, що для того, щоб запобігти загорянню, пожежники відключили батареї пошкоджених автомобілів і змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, у Києві водій «під кайфом» протаранив маршрутку і намагався втекти.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі столиці на проспекті Перемоги між станціями метро Політехнічний інститут та Шулявська пізно ввечері у суботу, 20 березня 2021 року, сталася ДТП з потерпілими. Потерпілих рятували перехожі.