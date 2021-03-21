У Києві легкове авто «влетіло» в машину комунальної служби і перекинуло її (відео)

Водійку та пасажира BMW, що знаходився на передньому сидінні, забрали у важкому стані

Потерпілих рятували перехожі

У Шевченківському районі столиці на проспекті Перемоги між станціями метро Політехнічний інститут та Шулявська пізно ввечері у суботу, 20 березня 2021 року, сталася ДТП з потерпілими

Подробиці розповідають ВартовіЕспресо.

BMW їхало у крайній лівій смузі в напрямку метро «Шулявська» та, перелаштовуючись в іншу смугу між Пушкінським та Політехним парками, не гальмуючи, влетіло на повному ходу у задню частину малотоннажної вантажівки. Удар був такої сили, що автомобіль комунальної служби «Київтеплоенерго» відлетів на відстань близько 100 м та перекинувся на бік. З седана ж залишився тільки металолом.

Хлопці, які були очевидцями цієї пригоди, допомогли вибратися потерпілим з автівки, викликали всі служби порятунку та разом з водіями, які проїжджали вздовж, допомогли загасити авто що палало.

Троє людей, які перебували в BMW, було госпіталізовано: водійку та пасажира, що знаходився на передньому сидінні, забрали у важкому стані.

Можна тільки уявити з якою швидкістю летіло BMW, щоб здійснити удар, через який було перекинуто п’ятитонний Ford Transit у якого навіть задню вісь вирвало.

Після цього проспект Перемоги в напрямку метро «Шулявська» було перекрито, а транспорт відводився на прилеглі вулиці. Пропускалися лише спецмашини.

На місці працює слідчо-оперативна група.