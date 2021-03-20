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    Новачок «Дніпра 1» приніс команді перемогу над одним з лідерів

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    Дніпряни не програють у весінній частині чемпіонату - Новачок «Дніпра 1» приніс команді перемогу над одним з лідерів
    Дніпряни не програють у весінній частині чемпіонату
    фото з відкритих джерел

    «Десна» зазнала другої поразки поспіль і ризикує припинити боротьбу за нагороди

    Чернігівська «Десна», яка розпочала весінню частину змагань у Прем’єр-лізі нічиєю з «Динамо» і перемогами над «Інгульцом» і «Рухом», зазнала другої поразки поспіль і тепер навряд чи зможе конкурувати з «Зорею» в боротьбі за третє місце в турнірній таблиці. У 19 турі команда Олександра Рябоконя приймала «Дніпро 1» і поступилася – 0:2. Обидва голи провів новачок дніпровців Маріо Чуже.

    Під завісу першого тайму хорватський нападник відкрив рахунок, а в компенсований час поставив крапку, зігравши на добиванні.

    Відзначимо, що «Дніпро» кілька разів рятував голкіпер Валерій Юрчук.

    Це четверта перемога команди Ігора Йовічевича у весінній частині змагань. Ще два матчі вона звела внічию. Відтак з підвали турнірної таблиці «Дніпро» піднявся на 8 сходинку і має шанс поборотися за шістку найкращих команд ліги.

    В іншому матчі дня «Маріуполь» і «Минай» голів не забивали.

    Після перших матчів 19 туру турнірна таблиця має такий вигляд: «Динамо» – 43 очки (18 матчів), «Шахтер» – 39, «Зоря» – 32 (17), «Десна» – 30, «Ворскла» - 28 (18), «Колос» – 26 (18), «Олександрія» – 26 (18), «Дніпро» – 22 (19)…

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      Теги: чемпіонат України Дніпро ФК «Десна»
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