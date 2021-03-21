У Дніпрі вночі згорів житловий будинок

Загиблих та постраждалих немає

До гасіння було залучено шість осіб особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Пізно ввечері 20 березня у Дніпрі згорів житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

«20-го березня о 22:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Крутогорній селища Таромське Новокодацького району міста Дніпро», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказаною адресою були направлені вогнеборці, які прибувши на місце встановили, що займання виникло на веранді одноповерхового приватного житлового будинку. Звідки вогонь розповсюдився на дах.

«Пожежу локалізовано о 23:40 та ліквідовано о 00:15. Вогнем знищено дах будинку, пошкоджено домашнє майно всередині на загальній площі 50 кв.м», – повідомили у пресцентрі.

Додається, що до гасіння було залучено шість осіб особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, в одному з гуртожитків Київського національного університету будівництва та архітектури вдень 19 березня сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загоряння сталося через несправність холодильника в одній з кімнат гуртожитку.

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