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    У Дніпрі вночі згорів житловий будинок

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    Загиблих та&nbsp;постраждалих немає - У Дніпрі вночі згорів житловий будинок
    Загиблих та постраждалих немає
    Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    До гасіння було залучено шість осіб особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

    Пізно ввечері 20 березня у Дніпрі згорів житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    «20-го березня о 22:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Крутогорній селища Таромське Новокодацького району міста Дніпро», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за вказаною адресою були направлені вогнеборці, які прибувши на місце встановили, що займання виникло на веранді одноповерхового приватного житлового будинку. Звідки вогонь розповсюдився на дах.

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    У Дніпрі вночі згорів житловий будинок
    У Дніпрі вночі згорів житловий будинок
    У Дніпрі вночі згорів житловий будинок
    У Дніпрі вночі згорів житловий будинок
    У Дніпрі вночі згорів житловий будинок
    Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    «Пожежу локалізовано о 23:40 та ліквідовано о 00:15. Вогнем знищено дах будинку, пошкоджено домашнє майно всередині на загальній площі 50 кв.м», – повідомили у пресцентрі.

    Додається, що до гасіння було залучено шість осіб особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

    Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає.

    Нагадаємо, в одному з гуртожитків Київського національного університету будівництва та архітектури вдень 19 березня сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загоряння сталося через несправність холодильника в одній з кімнат гуртожитку.

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    Теги: пожежа ДСНС Дніпро рятувальники будинок майно
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