  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві маршрутка збила чоловіка на «зебрі» (відео)

    • Розсилка
    Пішохід отримав незначні травми - У Києві маршрутка збила чоловіка на «зебрі» (відео)
    Пішохід отримав незначні травми
    Фото: Київ оперативний

    Чоловік перебува у стані алкогольного сп'яніння

    Сьогодні, 7 серпня, на проспекті Свободи у Києві на пішохідному переході автобус збив чоловіка.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Наїзд на пішохода стався біля ринку «Виноградар».

    За даними свідків, «п‘яний дідуган намагався перейти дорогу і потрапив під маршрутку».

    Сам пішохід від госпіталізації відмовився, сказав, що почувається нормально.

    Зі свого боку, водій маршрутки визнав, що відволікся та не помітив пішохода.

    На місці працювали патрульні поліцейські.

    Як повідомляв «Главком», 6 серпня в результаті ДТП на Старообухівській трасі загинули три особи, ще трьох постраждалих швидка відвезла у 17 лікарню Києва.

    Нагадаємо також, що 6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».

     

    Національна поліція України ДТП Київ водій чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ