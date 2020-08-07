У Києві маршрутка збила чоловіка на «зебрі» (відео)



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Пішохід отримав незначні травми Фото: Київ оперативний

Чоловік перебува у стані алкогольного сп'яніння

Сьогодні, 7 серпня, на проспекті Свободи у Києві на пішохідному переході автобус збив чоловіка.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Наїзд на пішохода стався біля ринку «Виноградар».

За даними свідків, «п‘яний дідуган намагався перейти дорогу і потрапив під маршрутку».

Сам пішохід від госпіталізації відмовився, сказав, що почувається нормально.

Зі свого боку, водій маршрутки визнав, що відволікся та не помітив пішохода.

На місці працювали патрульні поліцейські.

Як повідомляв «Главком», 6 серпня в результаті ДТП на Старообухівській трасі загинули три особи, ще трьох постраждалих швидка відвезла у 17 лікарню Києва.

Нагадаємо також, що 6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».