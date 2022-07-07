У Донецьку знову горить нафтобаза (відео)

Очевидці публікують відео пожежі

У Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька знову горить нафтобаза. Telegram-канали публікують відео очевидців.

Зазначається, що пожежа виникла на нафтобазі, яка горіла вчора.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Донецьку Збройні сили України вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку.

До слова, триває 134 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На сході нашої країни противник намагається встановити повний контроль над територією Луганської області. Українські воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.