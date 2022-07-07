  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У Донецьку знову горить нафтобаза (відео)
рус
    Події в Україні

    У Донецьку знову горить нафтобаза (відео)

    У Донецьку знову горить нафтобаза (відео)
    фото з соцмереж

    Очевидці публікують відео пожежі

    У Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька знову горить нафтобаза. Telegram-канали публікують відео очевидців.

    Зазначається, що пожежа виникла на нафтобазі, яка горіла вчора.

    Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Донецьку Збройні сили України вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку.

    До слова, триває 134 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На сході нашої країни противник намагається встановити повний контроль над територією Луганської області. Українські воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

    Теги: пожежа росія окупанти нафтопродукти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Донецьку знову горить нафтобаза (відео)