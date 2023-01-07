Під Луганськом стався вибух на магістральному газопроводі

Через надзвичайну подію без газопостачання залишилося 11 тис. осіб

В окупованому місті Лутугине на Луганщині стався вибух на магістральному газопроводі. Через надзвичайну подію без газопостачання залишилося 11 тис. осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На місці інциденту є фахівці «Луганськгазу» на чолі з керівництвом підприємства. У компанії зазначили, що про терміни відновлення буде поінформовано пізніше.

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Лутугине розташоване за 25 км на південь від Луганська. З 2014 року місто окуповане та перебуває у складі так званої Луганської Народної Республіки.

Нагадаємо, на окупованій території Луганщини працюють українські партизани, завдаючи проблем загарбницьким російським військам.