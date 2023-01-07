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Під Луганськом стався вибух на магістральному газопроводі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під Луганськом стався вибух на магістральному газопроводі
Під Луганськом вибухнув газопровід
фото: скріншот із відео

Через надзвичайну подію без газопостачання залишилося 11 тис. осіб

В окупованому місті Лутугине на Луганщині стався вибух на магістральному газопроводі. Через надзвичайну подію без газопостачання залишилося 11 тис. осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

На місці інциденту є фахівці «Луганськгазу» на чолі з керівництвом підприємства. У компанії зазначили, що про терміни відновлення буде поінформовано пізніше.

Лутугине розташоване за 25 км на південь від Луганська. З 2014 року місто окуповане та перебуває у складі так званої Луганської Народної Республіки.

Нагадаємо, на окупованій території Луганщини працюють українські партизани, завдаючи проблем загарбницьким російським військам.

 

Теги: вибух місто відео партизани

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