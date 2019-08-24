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    У світі

    У російському Новосибірську пройшов мітинг до Дня незалежності України

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    У російському Новосибірську пройшов мітинг до Дня незалежності України

    Акція заявлена не партійною з головною вимогою до влади Росії – припинити втручання у справи незалежної держави

    У російському Новосибірську місцеві активісти провели погоджений мітинг до Дня Незалежності України.

    Про це повідомляє Сибирь.Реалии.

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    У мітингу взяли участь громадяни України, які живуть в Новосибірську, так і місцеві жителі.

    Учасники акції тримали в руках прапори і плакати з гаслами: «Слава Україні», «Свободу Сенцову і Кольченко», «Влада, досить воювати». Всього на площі зібралося 13 активістів.

    За словами організатора пікету Оксани Лук’янець, акція заявлена не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії – припинити втручання у справи незалежної держави.

    Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

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