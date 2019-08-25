Співробітники російського СІЗО влаштували погром у камері кримського татарина



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Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» кримський татарин Рустем Ісмаїлов Фото facebook Мамбетова

Нове керівництво СІЗО наводить свої порядки - Мамбетов

Охорона СІЗО №1 міста Ростов на Дону влаштувала погром у камері фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» кримського татарина Рустема Ісмаїлова.

Про це повідомляє його адвокат Маммет Мамбетов.

За його словами, 21 серпня в СІЗО №1 міста Ростов на Дону мав відвідати свого підзахисного Рустема Ісмаїлова, однак вдалося йому це зробити тільки ближче до обіду.

Причиною цього став погром, влаштований в його камері співробітниками СІЗО. За словами Рустема, це вже другий за останні два тижні. Так, нове керівництво СІЗО наводить свої порядки. У камері все верх дном. Все переламано. Що шукали незрозуміло.

«Сам Рустем, звичайно ж, обурений тим, що відбувається, оскільки це скоротило час спілкування і, природно, залишило неприємний осад», – пише адвокат.

Нагадаємо, Рустем Ісмаїлов засуджений до 14 років позбавлення волі, фігурант сімферопольської» справи Хізб ут-Тахрір.

Як зазначив адвокат Маммет Мамбетов, він також обговорив зі своїм підзахисним процес підготовки до майбутнього розгляду апеляційної скарги на вирок.

Раніше повідомлялося, що фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування «у зв’язку з жахливими умовами утримання в слідчому ізоляторі».