На Донеччині під лід провалилося двоє рибалок, один загинув



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Фото ДСНС

Тіло затонулого чоловіка було знайдено та вилучено із місцевого ставку

На Донеччині під лід провалилося двоє рибалок: один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Донецькій області.

«15 лютого о 14:00 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді, що сталася на одному зі ставків села Новогригорівка Волноваського району Донецької області. Під час риболовлі під кригу провалилися два чоловіки», – сказано у повідомленні.

Бійці 11-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з’ясували, що у ставку знаходиться чоловік та не може самостійно вибратися з води. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників, вдалося врятували одного із рибалок. Другого чоловіка, який також провалився під лід, рятувальникам виявити не вдалося.

16 лютого о 09:25 тіло затонулого чоловіка було знайдено та вилучено із місцевого ставку.

Нагадаємо, у Хмельницькому через пожежу в багатоповерхівці евакуювали понад 40 людей.

Як повідомлялося, на Київщині надзвичайники врятували лебедів, що примерзли до криги.