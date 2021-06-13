У Харкові підліток впав з канатної дороги (відео)

Внаслідок падіння на канатній дорозі в Харкові постраждав підліток

Внаслідок падіння на канатній дорозі в Харкові постраждав підліток

На даний час 17-річний хлопець з численними травмами знаходиться у лікарні

В парку Харкова 17-річний підліток впав з канатної дороги. Наразі він з численними травмами знаходиться у лікарні. Про це повідомила прресслужба Нацполіції.

«13 червня о 18:15 до чергової частини Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині по вулиці Новгородській лежить чоловік», – йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Водночас директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів місцевому виданню 057.ua, що після падіння хлопця збила машина, а саме падіння нібито було спробою суїциду.

«У нього відкрита черепно-мозкова травма, перелом плеча, перелом стегна. Хлопець був у стані алкогольного сп'яніння», - додав Забашта.

Момент падіння, ймовірно, потрапив на відео. На кадрах видно, як із кабінки під дощем хтось або щось випадає на проїжджу частину, а потім по ньому проїжджає автомобіль.

Раніше повідомлялося про те, що у французьких Альпах 97 осіб провисіли на підвішених до тросу сидіннях на гірській канатній дорозі понад дві години.