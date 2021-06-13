П’яний росіянин сховався від даїшників у річці і простояв там шість годин

Кара все ж наздогнала горе-водія: на порушника склали протокол

На Сахаліні п'яний росіянин без прав шість годин простояв у річці, щоб поліціянти його не оштрафували. Про це пише ІА DEITA.RU.

Як ідеться у повідомленні, 25-річного водія Toyota Vista співробітники ДІБДР зупинили для перевірки. З'ясувалося, що хлопець не тільки керував машиною в стані алкогольного сп'яніння, але і взагалі не мав водійського посвідчення.

«Поки тривало оформлення протоколу, водій відпросився на хвилинку «в кущики». Але, як справжній лось, помчав через кущі до річки. Там заліз під міст і простояв близько 6 годин», – ідеться в повідомленні.

Порушник зайшов у річку приблизно о 19:00, а вийшов звідти лише близько першої години ночі. Весь цей час поруч чергували два екіпажі полііянтів.

Однак кара все ж наздогнала росіянина: на порушника склали протокол.

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