  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    П’яний росіянин сховався від даїшників у річці і простояв там шість годин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Горе-водій простояв під мостом 6 годин - П’яний росіянин сховався від даїшників у річці і простояв там шість годин
    Горе-водій простояв під мостом 6 годин
    Фото: deita.ru

    Кара все ж наздогнала горе-водія: на порушника склали протокол

    На Сахаліні п'яний росіянин без прав шість годин простояв у річці, щоб поліціянти його не оштрафували. Про це пише ІА DEITA.RU.

    Як ідеться у повідомленні, 25-річного водія Toyota Vista співробітники ДІБДР зупинили для перевірки. З'ясувалося, що хлопець не тільки керував машиною в стані алкогольного сп'яніння, але і взагалі не мав водійського посвідчення.

    «Поки тривало оформлення протоколу, водій відпросився на хвилинку «в кущики». Але, як справжній лось, помчав через кущі до річки. Там заліз під міст і простояв близько 6 годин», – ідеться в повідомленні.

    Порушник зайшов у річку приблизно о 19:00, а вийшов звідти лише близько першої години ночі. Весь цей час поруч чергували два екіпажі полііянтів.

    Однак кара все ж наздогнала росіянина: на порушника склали протокол.

    Раніше патріарх Московський і всієї Русі Кирило під час проповіді на Вознесіння заявив, що віряни зможуть проходити крізь стіни і миттєво переміщуватися у просторі після другого пришестя Господа.

    Також Московський патріархат оголосив своїх батюшок лікарями і відмовився закривати церкви.

    Крім того, у Москві на Красній площі чоловік вистрілив собі в голову. Такий вчинок він зробив в ході одиночної акції протесту.

    Тим часом, телеведуча-мільярдерка та кума російського президента Володимира Путіна Оксана Марченко написала пост про самогубства. За словами дружини Медведчука, на такий крок людей спонукає відсутність любові.

    Теги: водій міст чоловік порушник час Toyota
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    П’яний росіянин сховався від даїшників у річці і простояв там шість годин