Для атаки на Харків агресор використав ракету «Калібр»

Кількість жертв ранішнього обстрілу міста зросла

Стало відомо про другу людину, яка загинула внаслідок удару російських окупантів по двох районам Харкова. Як повідомляється у повідомленні Офісу генерального прокурора у Telegram, місця обстрілів оглядають слідчі.

«За даними слідства, 16 квітня 2022 року близько 11:45 російські військовослужбовці, використовуючи крилату ракету великої дальності «Калібр», обстріляли Слобідський та Основ‘янський райони м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло двоє мирних мешканців, ще 18 отримали поранення. Також пошкоджено та зруйновано житлові будинки, автомобілі, ринок та магазини», - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Нагадаємо, що у суботу 16 квітня, російські окупанти знову ракетами обстріляли Харків, однак повідомлялося лише про одного загиблого під час атаки.