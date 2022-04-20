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    Події в Україні

    Чи наступатиме ворог на Харків? Місцева влада закликає не розслаблятися

    Роман Семенуха (ліворуч) закликає харків'ян не легковажити, бо Росія ще досить сильна і може повторити наступ на столицю Слобожанщини - Чи наступатиме ворог на Харків? Місцева влада закликає не розслаблятися
    Роман Семенуха (ліворуч) закликає харків'ян не легковажити, бо Росія ще досить сильна і може повторити наступ на столицю Слобожанщини
    фото з соцмереж

    Росія має безмежні ресурси, у порівнянні з нами: не можна мати легковажних настроїв

    Обласна влада вважає Харків достатньо захищеним, але не поділяє легковажності деяких містян. Про це заступник голови Харківської обладміністрації, екснардеп Роман Семенуха розповів у інтерв’ю «Главкому».

    «Сам рівень і Збройних сил, і територіальної оборони без перебільшення – це інша армія, ніж була під час першої фази війни (з 2014 року – ред.)», – пояснив Семенуха.

    Втім, заступник голови ОДА не вважає за потрібним «закидати шапками москалів», бо ті теж навчаються на своїх помилках і набувають досвіду.

    «Росія має безмежні ресурси, у порівнянні з нами, і не можна мати легковажних настроїв», – нагадав Роман Семенуха, разом з тим відзначивши, що мотивація окупантів та захисників серйозно відрізняється. Хоча екснардеп визнав, що підтримання бойового духу населення теж потрібне, але важливо не перегинати з цим палку.

    Разом з тим, заступник військового губернатора Харківщини проаналізував ситуацію на півдні області. «Те, що зараз відбувається в напрямку Барвінкове-Ізюм, безумовно, є однією з тих дуже гарячих точок, яка буде багато вирішувати в цій фазі. Хоча ми не знаємо, насправді, скільки буде цих фаз війни», – пояснив Семенуха.

    Нагадаємо, раніше Семенуха розповідав, як окупанти пропонували керівникам Харківщини здатися.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia Роман Семенуха
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    Чи наступатиме ворог на Харків? Місцева влада закликає не розслаблятися