У Харкові з 19-поверху випала жінка з 6-місячною дитиною



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Жінка та 6-місячна дитина випали з багатоповерхівки у Харкові

Поліція встановлює обставини загибелі жінки та дитини

У Харкові у Шевченківському районі жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху Про це повідомляє пресслужба поліції у Харківській області.

«На даний час з’ясовано, що 42-річна жінка з шестимісячним сином та 53-річним чоловіком мешкала в будинку на 19 поверсі. Повідомлення про подію, яка сталася у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Культури, надійшло до Шевченківського відділу поліції 1 червня о 6:15. На місце події виїжджали керівники та слідчо-оперативно група Шевченківського відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази», – йдеться у повідомленні.

За фактом смерті дитини відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

Наразі поліцією встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, раніше на Львівщині з вікна випала трирічна дитина. За фактом травмування трирічної дівчинки на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження.Як попередньо встановили правоохоронці, дитина випала з балкону квартири з висоти третього поверху – її матері у той час вдома не було.