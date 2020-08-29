Сім’я Гандзюк вимагає 23 млн грн за моральну шкоду



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Сім’я Гандзюк вимагає 23 млн грн за моральну шкоду

Заплатити повинні Мангер і Левін

Сім’я Катерини Гандзюк заявила цивільний позов до обвинувачених у її вбивстві голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна з вимогою виплатити 23 млн грн моральної шкоди.

З відповідною заявою виступила у Дніпровському райсуді столиці Ольга Веретильник — представниця батьків і цивільного чоловіка Гандзюк, пише Укрінформ.

«Потерпілі оцінили завдану моральну шкоду у 23 мільйони гривень», — оголосила вона.

За словами Веретильник, убивство Катерини Гандзюк є непоправною втратою для її родини. Крім цього, у процесі слідства обвинувачені робили заяви, які завдавали додаткових душевних і моральних страждань рідним загиблої.

Представниця сім’ї Гандзюк додала, що потерпілі постійно перебували у лікарні поруч з Катериною і були змушені залишити свою роботу та звичні заняття. Вони також витратили значну суму на оплату проїзду з Херсона до Києва і проживання у столиці.