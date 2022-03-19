В Енергодарі окупанти планують призначити «мером» депутата від ОПЗЖ

Колаборант буде відповідати за законом України вже найближчим часом

Мешканці Енергодара, який оточили російські окупанти, мають достовірну інформацію про те, що найближчим часом загарбники планують призначити «мером» Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від «Опозиційної платформи – За життя». Про це повідомляють на офіційній сторінці державного підприємства «Енергоатом».

За інформацією місцевих, 18 березня проросійський депутат пообіцяв воєнним злочинцям вивісити на будівлях держустанов Енергодару «руZькі прапори» та швидко встановити в місті «руZький мир».

«Просимо мешканців не вдаватися до насильницьких дій стосовно колаборанта і зрадника Андрія Шевчика. Він буде відповідати за законом України вже найближчим часом», – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі панує повне беззаконня. Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС. Наразі окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.