Херсон: окупанти зняли прапор та герб з обласної адміністрації

Влада в місті залишається українською

У Херсоні окупанти зняли прапор та герб України із будівлі Обласної державної адміністрації. Цю інформацію «Головкому» підтвердили активісти.

«Це правда. Але на площі перед приміщенням ОДА наш прапор є. Повідомив Главкому мешканець Херсона, що перебуває зараз у центрі міста», – сказали активісти.

Херсонський міський голова Ігор Колихаєв залишається на місці, але колишній мер Володимир Сальдо зі своєю командою зрадників вже створює видимість роботи російської місцевої влади.

«Мер Херсона Колихаєв на місці, його не викрадали, він не співпрацює з окупантами. Вчора була клоунади, типу в Херсоні влада переходить до руських. Перейшов колишній мер (2002-2012 років) Володимир Сальдо, який є депутатом Херсонської міськради та ще один депутат. Це всі зрадники. Ніякої діяльності вони не проводять, лише кругом камери позасідали. Влада в місті українська», – повідомили «Главкому».

Також мешканці Херсону продовжують чинити опір російським окупантам.

Нагадаємо, Херсон продовжує давати опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.