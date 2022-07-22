За два тижні ЗСУ ліквідували понад 80 російських офіцерів, – BBC

Серед втрат є бойові льотчики

Внаслідок високоточних ударів Збройних сил України по командних пунктах і тилах Російської Федерації вдалося ліквідувати 852 офіцери. Серед них є полковники. Про це повідомляє російська служба ВВС спільно з виданням «Медіазона», які ведуть поіменний список втрат окупантів.

Станом на 22 липня журналістам вдалося зібрати інформацію про 4940 загиблих солдатів і офіцерів РФ. Проте наголошується, що ЗМІ не відображають реальний рівень втрат, ідеться про підтверджені повідомлення про загибель. Із 4940 ліквідованих – 852 офіцери.

При цьому за останні два тижні було знищено понад 80 офіцерів, із яких десять були у званні полковників. Частка офіцерів серед усіх загиблих військових останні три місяці знижувалась. Якщо в березні та квітні офіцером був кожен п'ятий, то в червні та липні лише 17%. Наразі знову є тенденція зростання втрат командирської ланки.

Також серед втрат є бойові льотчики – це еліта будь-якої армії. Підготовка одного професіонала може зайняти 15-17 років і коштуватиме 12-14 млн доларів. До кінця липня повітряно-космічні сили РФ втратили щонайменше 50 військових льотчиків.

Українська армія отримує високоточну артилерійську зброю, включно з американськими ракетними системами залпового вогню Himars. Завдяки такому озброєнню ЗСУ можуть завдавати точних ударів по командних пунктах і тилових позиціях російських окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували 150 російських окупантів та знищили ще вісім бойових броньованих машин рашистів. Загалом від початку повномасштабної війни, за даними Генштабу, РФ вже втратила в Україні близько 39 000 своїх військових вбитими.

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