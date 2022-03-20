На Вінниччині місцевий депутат тримав у полоні жінку (Фото)

Щоб звільнити потерпілу, поліцейським довелося виламати двері

У Жмеринці затримали місцевого депутата та його товариша за підозрою у незаконному позбавленні волі людини. Зловмисники утримували в квартирі 33-річну жінку, яка кричала про допомогу. Як ідеться на сторінці Поліції Вінницької області у Facebook, для того, щоб звільнити потерпілу, поліцейським довелося виламати двері.

Встановлено, що 41-річний власник квартири є чинним депутатом міської ради, разом з 34-річним знайомим силоміць утримували у своєму помешканні місцеву жительку. Зловмисники під час вчинення злочину перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Рівень алкоголю в крові депутата становив майже 2 проміле. Чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше фотографії із зображенням наслідків нічного обстрілу вінницької телевежі виклав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Раніше він записав звернення, у якому розповів, що «ніч була неспокійною. Внаслідок ракетного обстрілу був пошкоджений один об'єкт. Жертв немає. Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків силами Державної служби надзвичайних ситуацій».

Також у ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи.