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    На Вінниччині місцевий депутат тримав у полоні жінку (Фото)

    Поліція звільнила бранку депутата - На Вінниччині місцевий депутат тримав у полоні жінку (Фото)
    Поліція звільнила бранку депутата
    фото: Поліція Вінницької області/Facebook

    Щоб звільнити потерпілу, поліцейським довелося виламати двері

    У Жмеринці затримали місцевого депутата та його товариша за підозрою у незаконному позбавленні волі людини. Зловмисники утримували в квартирі 33-річну жінку, яка кричала про допомогу. Як ідеться на сторінці Поліції Вінницької області у Facebook, для того, щоб звільнити потерпілу, поліцейським довелося виламати двері.

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    На Вінниччині місцевий депутат тримав у полоні жінку (Фото)
    На Вінниччині місцевий депутат тримав у полоні жінку (Фото)

    Встановлено, що 41-річний власник квартири є чинним депутатом міської ради, разом з 34-річним знайомим силоміць утримували у своєму помешканні місцеву жительку. Зловмисники під час вчинення злочину перебували в стані алкогольного сп’яніння.

    Рівень алкоголю в крові депутата становив майже 2 проміле. Чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Раніше фотографії із зображенням наслідків нічного обстрілу вінницької телевежі виклав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

    Раніше він записав звернення, у якому розповів, що «ніч була неспокійною. Внаслідок ракетного обстрілу був пошкоджений один об'єкт. Жертв немає. Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків силами Державної служби надзвичайних ситуацій».

    Також у ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи.

    Теги: росія окупанти депутат війна Україна Facebook окупація час #stoprussia
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    На Вінниччині місцевий депутат тримав у полоні жінку (Фото)