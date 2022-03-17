Помер заступник мера Херсона Анатолій Хоменко, який до останнього боронив місто

Анатолій Хоменко до останнього залишався на посаді

За інформацією оточення, Хоменко не витримав емоційного напруження

У віці 62 років помер заступник мера Херсона Анатолій Хоменко. Відомо, що лікарі билися за його життя, але врятувати не змогли.

Анатолій Хоменко був призначений заступником мера в кінці січня. Саме на цій посаді його застала війна, що почалася 24 лютого. Щодня на роботі він займався важливими питаннями життєдіяльності міста. У кризових умовах організував безкоштовну роздачу хліба, підтримував роботу ключових підприємств міста. Особисто, під обстрілами, виїжджав на аварійний ремонт електромереж і газопроводу села Антонівка. У найкоротші терміни організував усунення цієї аварії.

Анатолій Хоменко до останнього залишався на посаді. Відомо, що йому в останні доводилось спілкуватися з окупантами. Місто не здавав. За інформацією оточення, не витримав емоційного напруження.



Прощання із Анатолієм Хоменком відбудеться завтра, 18 березня, з 12.00 до 13.00 у Свято-духівському кафедральному соборі за адресою: Херсон, вул.Преображенська, 36.

Зазначимо, в Херсоні окупанти зняли прапор та герб України із будівлі Обласної державної адміністрації.

Також мешканці Херсону продовжують чинити опір російським окупантам.

Нагадаємо, Херсон продовжує давати опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.