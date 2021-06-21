У Кабміні озвучили, скільки коштуватиме гектар землі після 1 липня

На тлі майбутнього запуску ринку землі, в Кабміні поспішили розвіяти побоювання про різке зростання вартості сільськогосподарських ділянок

Вартість буде визначатися ринком, пояснив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко

На тлі майбутнього запуску ринку землі, в Кабміні поспішили розвіяти побоювання про різке зростання вартості сільськогосподарських ділянок. Про це в інтерв'ю «Фактам» розповів міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

«Ми не бачимо, що буде різкий стрибок ціноутворення. Вартість буде визначатися ринком», – сказав він.

За словами міністра, після запуску ринку середня вартість одного гектара землі сільськогосподарського призначення буде коливатися на рівні близько 50 тисяч гривень.

Як відомо, уже через кілька днів українці зможуть вільно продавати свої сільськогосподарські земельні ділянки, що належать їм на праві приватної власності. З 1 липня 2021 вступає в силу історичний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення», який відкриває ринок землі в Україні.

Цим документом визначаються основні правила купівлі-продажу ділянок, які слід знати всім українцям – власникам землі, навіть якщо вони найближчим часом не планують її продавати. У Міністерстві юстиції неодноразово звертали особливу увагу громадян на кілька моментів напередодні запуску ринку землі,