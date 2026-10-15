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Будинок чемпіонки світу з фехтування Влади Харькової постраждав внаслідок обстрілу Києва

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Будинок чемпіонки світу з фехтування Влади Харькової постраждав внаслідок обстрілу Києва
Квартира Влади Харькової була однією з небагатьох, які вціліли після атаки
фото: Федерація фехтування України / Інстаграм Влади Харькової

Сама фехтувальниця дізналася про наслідки російської атаки перед вильотом на змагання

Українська шпажистка Влада Харькова, яка виборола для України золото Чемпіонату світу 2025, поділилася кадрами важкої ночі, під час якої внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень її будинок. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі, інформує «Главком».

Характер пошкоджень

Одна з лідерок українського фехтування, яка повноцінно переїхала до Києва з Ужгорода, опублікувала світлини та відео наслідків атаки на її оселю. Так, оселя титулованої спортсменки лишилася цілою, але в інших під'їздах були вибиті вікна. 

Будинок чемпіонки світу з фехтування Влади Харькової постраждав внаслідок обстрілу Києва фото 1
Будинок чемпіонки світу з фехтування Влади Харькової постраждав внаслідок обстрілу Києва фото 2
Ударна хвиля пошкодила будинок чемпіонки світу
Ударна хвиля пошкодила будинок чемпіонки світу
фото: Інстаграм Влади Харькової

«Я дізнаюся, що мій будинок постраждав від вибуху внаслідок російської атаки. Моя квартира ціла. Одна з небагатьох, які вціліли. Цього разу мені «пощастило».

Вдумайтесь. Мені пощастило, бо після російського обстрілу моя квартира залишилася цілою. До якої жахливої реальності ми дожили, якщо це тепер називається везінням?» – зазначила у своєму Інстаграмі Влада Харькова. 

Неспокійний виїзд на змагання

Сама Харькова під час атаки перебувала не у Києві, адже вона мала у цей час вирушити на перший етап Кубка світу з фехтування у марокканській Касабланці. У неї був запланований виліт з Будапешта, тому Харькова вирішила потягом дістатися до західних регіонів України, звідки є сполучення з Будапештом. 

Під час поїздки спортсменка пережила евакуацію з потяга: «Я їду на змагання. Посеред ночі наш потяг зупиняють через загрозу атаки з повітря. Евакуація. Четверта ранку. Ми майже дві години стоїмо на холоді, чекаючи, поки мине небезпека. Потім повертаємося у вагони й продовжуємо шлях. Ніби це вже звичайна частина нашого життя». 

У кінці публікації вона знову звернулася до тих, хто вважає, що спорт існує поза політикою: «Росія руйнує наші будинки, вбиває наших людей, змушує нас ховатися від ракет посеред ночі. А наступного дня ми маємо зустрічати росіян на міжнародних спортивних аренах так, ніби нічого не відбувається бо спорт поза політикою?!!!

Коли ти стоїш о четвертій ранку на холоді, бо тебе можуть убити, – це не політика. Коли вибух пошкоджує будинок, у якому ти живеш, – це не політика. Коли ти не знаєш, чи буде тобі куди повернутися після змагань, – це не політика. Це війна. І вона має конкретного агресора – Росію.»

Нагадаємо, що стала відома кількість зруйнованих і пошкоджених Росією спортивних обʼєктів

Теги: вибух спорт фехтувальниця Фехтування будинок квартира Влада Харькова

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