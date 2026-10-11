Удар по будинку у Дніпрі, атака на датацентр «Яндекса» у Росії: головне за ніч 11 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 11 жовтня 2026 року

Цієї ночі російський безпілотник влучив у девʼятиповерхівку у Дніпрі, у Володимирській області РФ атаковано дата-центр «Яндекса», генерал Кіт Келлог закликав Україну продовжувати удари по російських НПЗ, конгресмени США готують законопроєкт для повної заборони купівлі російської нафти.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 жовтня.

Удар по Дніпру

Пошкоджена багатоповерхівка у Дніпрі фото: Борис Філатов/Telegram

У ніч на 11 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

За інформацією Філатова, безпілотників влетів у дев'ятиповерхівку у Дніпрі. Вибухом зачепило й прилеглі будинки.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що через атаку росіян кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед них – діти.

Атака на датацентр «Яндексу»

У Володимирі атаковано датацентр «Яндекса» фото: соціальні мережі

Вночі 11 жовтня у Володимирській області Росії пролунала серія вибухів. У місті Володимир було уражено датацентр компанії «Яндекс». Об'єкт із потужністю 50 МВт, розрахований на 2 880 IT-стійок, є критичним елементом інфраструктури російського технологічного гіганта.

Унаслідок ураження центру обробки даних у зонах доступності Yandex Cloud зафіксовано масштабний технічний колапс.

Законопроєкт конгресменів

У США зростає невдоволення через дії Трампа фото: AP

Американський конгресмен від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік повідомив про підготовку нової законодавчої ініціативи під назвою «Акт Рональда Рейгана мир через силу».

Головна мета документa – запровадити абсолютне блокування будь-яких закупівель нафти з Росії.

Келлог закликав продовжувати удари по НПЗ

Келлог зазначив, що Україна має й далі бити по російських НПЗ, а Путін намагається зняти цей тиск фото: Reuters

Американський генерал Кіт Келлог вважає ініціативу Кремля щодо постачання російського дизелю до США спробою Володимира Путіна вберегти свої нафтопереробні підприємства від атак з боку України.

На його думку, Москва розраховує використати консультації з представниками США в Маямі, аби домогтися припинення цих повітряних ударів.

Інші важливі новини: