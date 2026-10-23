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Окупований Луганськ атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупований Луганськ атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом
В окупованому Луганську пролунали вибухи
фото: соціальні мережі

У частині Луганська повністю зник зв'язок 

Вночі 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Луганську після вибухів з'явилися перебої з електропостачанням. Крім того, у частині міг пропав зв’язок після ударів.

Повідомляється, що БпЛА атакують інфраструктуру поблизу вишки зв’язку.

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Як відомо, вночі 21 жовтня у тимчасово окупованому Луганську під час атаки безпілотників пролунали десятки вибухів.

Безпілотники атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську, яку нині контролюють окупанти. 

Також вночі 9 жовтня окупований Луганськ кілька годин перебував під масованою атакою, а в місті, за повідомленнями місцевих, є кілька точок горіння.

За даними Exilenova+, атака тривала кілька годин. Місцеві Telegram-канали пишуть, що в місті було чутно серію вибухів, а над ним, за словами очевидців, літала велика кількість безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня окупований Луганськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів уражено торговельний центр. 

Після атаки БпЛА у Луганську у торговельному центрі «Стройцентр» сталася масштабна пожежа. У мережі пишуть про сильне задимлення, місцеві телеграм-канали просять жителів закривати вікна.

Теги: вибух окуповані території Луганськ

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