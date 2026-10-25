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РФ менш ніж за добу атакувала магазини «Епіцентр» у чотирьох містах: заява компанії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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РФ менш ніж за добу атакувала магазини «Епіцентр» у чотирьох містах: заява компанії
Під удар потрапив «Епіцентр» у Полтаві, виникла пожежа
фото: ДСНС полтавщини

Уранці 25 жовтня дрон влучив у будівлю ТЦ «Епіцентр» у Полтаві

Менш, ніж за добу росіяни завдали ударів по торговельних центрах мережі «Епіцентр» у чотирьох містах України. Атак зазнали магазини у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. Як інформує «Главком», про це мережа повідомила у Facebook.

«Тотальне знищення мережі», – описали ситуацію у компанії.

Нанадаємо, уранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у будівлю торговельного комплексу в Полтаві. Йдеться про гіпермаркет «Епіцентр».

Протягом останнього тижня російські війська неодноразово атакували торговельні центри мережі «Епіцентр». Зокрема, у ніч проти 22 жовтня внаслідок ракетного удару по Києву було знищено гіпермаркет на Почайній в Оболонському районі столиці. Також повідомлялося про пожежу в іншому торговельному центрі району.

Крім того, 20 жовтня російський безпілотник влучив в «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині. Унаслідок атаки постраждали восьмеро людей – п'ятеро жінок і троє чоловіків. Двох постраждалих було госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Також 20 жовтня російські війська атакували гіпермаркет «Епіцентр» на Рівненщині. Унаслідок ударів виникла масштабна пожежа, постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували. Ліквідацію займання ускладнювали загроза повторних атак і значне пожежне навантаження.

Раніше, 13 жовтня, росіяни завдали десять ударів по логістичному розподільчому центру «Епіцентру» в Хмельницькому. На території комплексу виникли п'ять масштабних пожеж, які знищили близько 85% товарів на складі.

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Теги: пожежа безпілотник росіяни супермаркет обстріл

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