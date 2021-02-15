У Карпатах другу добу шукають туриста, рятувальники задіяли гелікоптер

У повітря піднявся гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС України

Роботи ускладнюються погодними умовами: у зоні пошуків наразі снігопад, вітер та мороз -15°С.

У Карпатах другу добу тривають пошуки 40-річного киянина, який вчора заблукав на горі Гимба.

Про це повідомляє ДСНС.

«Пошуки заблукалого на горі Гимба киянина тривають. Телефонного зв’язку з 40-річним чоловіком досі немає, тож рятувальники прочісують засніжені схили гірського масиву», – йдеться в повідомленні.

Сформовано три пошукові групи, які наразі обстежують гору Жид Магура, а також гору Гимба з боку села Пилипець та села Березники. Роботи ускладнюються погодними умовами: у зоні пошуків наразі снігопад, вітер та мороз -15°С.

Так, до пошуків задіяно 66 чоловік та 13 одиниць техніки, зокрема, 47 рятувальників ДСНС Закарпаття, Львівщини та з 2-го спеціального центру швидкого реагування міста Дорогобич.

Крім цього, у повітря піднявся гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС України.

Нагадаємо, 14 лютого, однією з груп рятувальників у районі гори Магура-Жида знайдено одного з туристів, які заблукали біля гори Гемба. Стан його здоров’я задовільний. А от пошуки його товариша досі тривають. Його особу встановлено. Це 40-річний киянин. Відомо, що він заблукав поблизу села Березники Свалявського району.

Як відомо, у період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. У середу, 17 лютого, очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.