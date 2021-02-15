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    Події в Україні

    У Карпатах другу добу шукають туриста, рятувальники задіяли гелікоптер

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    <p>У повітря піднявся гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС України</p> - У Карпатах другу добу шукають туриста, рятувальники задіяли гелікоптер

    У повітря піднявся гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС України

    Роботи ускладнюються погодними умовами: у зоні пошуків наразі снігопад, вітер та мороз -15°С.

    У Карпатах другу добу тривають пошуки 40-річного киянина, який вчора заблукав на горі Гимба.

    Про це повідомляє ДСНС.

    «Пошуки заблукалого на горі Гимба киянина тривають. Телефонного зв’язку з 40-річним чоловіком досі немає, тож рятувальники прочісують засніжені схили гірського масиву», – йдеться в повідомленні.

    Сформовано три пошукові групи, які наразі обстежують гору Жид Магура, а також гору Гимба з боку села Пилипець та села Березники. Роботи ускладнюються погодними умовами: у зоні пошуків наразі снігопад, вітер та мороз -15°С.

    Так, до пошуків задіяно 66 чоловік та 13 одиниць техніки, зокрема, 47 рятувальників ДСНС Закарпаття, Львівщини та з 2-го спеціального центру швидкого реагування міста Дорогобич.

    Крім цього, у повітря піднявся гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС України.

    Нагадаємо, 14 лютого, однією з груп рятувальників у районі гори Магура-Жида знайдено одного з туристів, які заблукали біля гори Гемба. Стан його здоров’я задовільний. А от пошуки його товариша досі тривають. Його особу встановлено. Це 40-річний киянин. Відомо, що він заблукав поблизу села Березники Свалявського району.

    Як відомо, у період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. У середу, 17 лютого, очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.

    Теги: Київ ДСНС відпочинок туризм рятувальники гелікоптер Карпати (гори) снігопад вітер
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