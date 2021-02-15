Україна й досі завалена снігами. Що зараз відбувається в регіонах (фото)
17-18 лютого в Україні знову сипатиме снігом
У понеділок, 15 лютого, Україна знову потерпає від потужних снігопадів. Спостерігається місцями сніг у Кіровоградській, Львівській та Черкаській областях. На Київщині місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря 5-8° морозу.
За інформацією Укравтодору, проїзд по дорогах загального користування забезпечено. Главком розповідає, що наразі відбувається в регіонах.
Рівненщина
На Рівненщині близько 10 колишніх районів мають проблеми з внутрішніми перевезеннями. Деякі автодороги доводиться буквально відкопувати зі снігу. Про це заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.
Він зазначив, що роботи тривають понад 12 годин, один снігоочисник вийшов із ладу через надмірне навантаження. Також є проблемна дорога на ділянці «Демидівка-Млинів», де перемети були особливо значними.
Є проблеми з транспортним сполученням у Млинівському, Демидівському і Мізоцькому напрямках. Крім того є пункти, де перевезення не відновлені на внутрішніх маршрутах. Це колишній Корецький, Костопільський, Острозький, Березнівський, Гощанський, Млинівський, Демидівський, Здолбунівський і Рокитнівський райони.
Сергій Подолін додав, що через перемети відбуваються перебої з електропостачанням.
Через складні погодні умови на Рівненщині 18 дитсадків зачинені, а учні шкіл 36-ти територіальних громад перейшли на дистанційку.
До слова, на вулицях Рівного ситуація вже краща, тож школярі 15 лютого повернулися за парти.
Важкий бульдозер «пробивав» засніжену дорогу Т-1821 між населеними пунктами Верба та Онишківці Дубенського району:
Житомирщина
Двомісячна норма опадів випала в Житомирі у за 15 днів лютого. У зв'язку зі зміною погодних умов можливе падіння снігових утворень із дахів та травмування людей.
Мерія Житомира закликає керівників підприємств, установ та організацій забезпечити прибирання снігу із дахів.
Житомирян закликають бути пильними, проходячи біля будинків та споруд, а також оминати місця, позначені кольоровими стрічками та попереджувальними знаками.
Водночас рішенням комісії з питань ТЕБ і НС із 16 лютого рекомендовано відновити освітній процес на базі навчальних закладів. Таке рішення ухвалили 15 лютого на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
За словами голови заступника міського голови Сергій Кондратюка, найближчі дні у Житомирі очікуються нестійкі погодні умови, підвищення прогнозованих низьких температур.
Львівщина
Комунальним службам Львова дали доручення очистити від снігу дощоприймачі, щоб уникнути підтоплень під час танення снігу. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
«У зв’язку з тим, що з середи матимемо потепління, акцентуємо увагу комунальних служб, щоб вони відкривали дощоприймачі, тобто забирали звідти сніг, для того, щоб вода, коли сніг розтопиться мала куди стікати, і нас не було підтоплень», – розповіла Ірина Маруняк.
За її словами, минулої ночі у Львові працювало 166 одиниць техніки. Загалом з 6 по 15 лютого у Львові випало 213% місячної норми опадів.
У понеділок, 15 лютого, у Стрийському районі на Львівщині надзвичайникам довелося нести хвору на ношах 1,5 км, оскільки автомобіль швидкої допомоги не зміг доїхати на виклик через снігові замети.
Наразі проїзд автошляхами державного значення Львівщини забезпечений. Дорожнє покриття переважно засніжене, подекуди мокре.
Черкащина
Станом на 15 лютого 58 шкіл Черкаській області через негоду навчаються дистанційно.
Уночі 15 лютого Черкаси стали найхолоднішим містом в Україні, стовпчики термометрів опускалися до -21,3ºС. А у Золотоноші до -26ºС. Про це повідомляє директор Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
Висота снігового покриву на Черкащині наразі складає 19-29 см. У Чигирині через переважанню дощу – 12 см. Товщина льоду на Кременчуцькому водосховищі 15-23 см, на річках області 8-18 см.
За прогнозом, цього тижня на Черкащині значних змін у погоді не очікується. Температура вночі -18…-23ºС, вдень -7…-12º. На дорогах ожеледиця.
Станом 18 годину 15 лютого проїзд дорогами державного значення Черкаської області забезпечено. Заторів, обмежень чи перекриттів немає.
Буковина
Найбільше від негоди постраждали Глибоцький, Заставнівський та Кіцманський райони. У понеділок вже відновили електропостачання в усіх районах області. Про це під час прямої трансляції повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
За його словами, через сильний вітер там на кілька годин відключали подачу електроенергії.
«Просимо мешканців нашого краю розуміти – сила негоди така, що вимагає багатогодинної роботи для розчищення шляхів. Не може дорога, занесена метровим шаром снігу, бути миттєво розчищеною на всій протяжності. За службовими нормами, які існують, дається 40 годин на розчищення доріг такого стану. Але наші рятувальники та дорожники впоралися упродовж 16-20 годин», – повідомив голова ОДА.
Школи Чернівців не переходять на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалила 15 лютого Чернівецька міська комісія ТЕБ та НС.
Прикарпаття
В Укравтодорі розповіли про негативні наслідки снігопаду на Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський. Спецтехніка намагається забезпечити проїзд автошляхом від села Котиківка Івано-Франківської області до Устечка Тернопільської області. У кучугурах досі залишаються автомобілі. На щастя, людей там немає.
Ситуація складна, тому просять минати автошлях Р-24, плануючи маршрут. За прогнозами синоптиків, невдовзі сніговий шторм припиниться і вирушати у мандрівки буде безпечно.
В Івано-Франківську на перехресті вулиць Вовчинецької і Трачів спалахнула пожежа в аптеці. Перехожі намагалися загасити вогонь снігом.
Київщина
Упродовж минулої ночі автошляхи Київської області чистили від снігу 232 спецмашини. Ще більше сотні одиниць спецтехніки знаходились у режимі чергування. Також над розчищенням доріг регіону працювали майже 300 людей із бригад ручного прибирання.
Профільні служби продовжують фіксувати на дорогах місцями ожеледицю. Проте загалом, згідно з офіційною інформацією, проїзд на автошляхах місцевого та державного значень забезпечений.
У найближчі дні в Україні очікується похолодання – вночі температура повітря подекуди опуститься до -22. Синоптики озвучили прогноз погоди на тиждень.
17-18 лютого в Україні подекуди сипатиме снігом, тому морози злагіднішають, але лише в денні години. Потім градуси знову підуть вниз, а ближче до вихідних морози почнуть відчутно слабшати.