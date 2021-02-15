Україна й досі завалена снігами. Що зараз відбувається в регіонах (фото)

17-18 лютого в Україні знову сипатиме снігом

У понеділок, 15 лютого, Україна знову потерпає від потужних снігопадів. Спостерігається місцями сніг у Кіровоградській, Львівській та Черкаській областях. На Київщині місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря 5-8° морозу.

За інформацією Укравтодору, проїзд по дорогах загального користування забезпечено. Главком розповідає, що наразі відбувається в регіонах.

Рівненщина

На Рівненщині близько 10 колишніх районів мають проблеми з внутрішніми перевезеннями. Деякі автодороги доводиться буквально відкопувати зі снігу. Про це заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.

Він зазначив, що роботи тривають понад 12 годин, один снігоочисник вийшов із ладу через надмірне навантаження. Також є проблемна дорога на ділянці «Демидівка-Млинів», де перемети були особливо значними.

Є проблеми з транспортним сполученням у Млинівському, Демидівському і Мізоцькому напрямках. Крім того є пункти, де перевезення не відновлені на внутрішніх маршрутах. Це колишній Корецький, Костопільський, Острозький, Березнівський, Гощанський, Млинівський, Демидівський, Здолбунівський і Рокитнівський райони.

Сергій Подолін додав, що через перемети відбуваються перебої з електропостачанням.

Через складні погодні умови на Рівненщині 18 дитсадків зачинені, а учні шкіл 36-ти територіальних громад перейшли на дистанційку.

До слова, на вулицях Рівного ситуація вже краща, тож школярі 15 лютого повернулися за парти.

Важкий бульдозер «пробивав» засніжену дорогу Т-1821 між населеними пунктами Верба та Онишківці Дубенського району:

Житомирщина

Двомісячна норма опадів випала в Житомирі у за 15 днів лютого. У зв'язку зі зміною погодних умов можливе падіння снігових утворень із дахів та травмування людей.

Мерія Житомира закликає керівників підприємств, установ та організацій забезпечити прибирання снігу із дахів.

Житомирян закликають бути пильними, проходячи біля будинків та споруд, а також оминати місця, позначені кольоровими стрічками та попереджувальними знаками.

Водночас рішенням комісії з питань ТЕБ і НС із 16 лютого рекомендовано відновити освітній процес на базі навчальних закладів. Таке рішення ухвалили 15 лютого на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За словами голови заступника міського голови Сергій Кондратюка, найближчі дні у Житомирі очікуються нестійкі погодні умови, підвищення прогнозованих низьких температур.

Львівщина