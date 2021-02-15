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    Негода на Львівщині. Замість «швидкої» хвору доправляли на ношах (відео)

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    У найближчі дні в Україні очікується похолодання - Негода на Львівщині. Замість «швидкої» хвору доправляли на ношах (відео)
    У найближчі дні в Україні очікується похолодання
    Фото: ДСНС

    Автомобіль «швидкої» застряг у снігу

    У понеділок, 15 лютого, у Стрийському районі на Львівщині надзвичайникам довелося нести хвору на ношах 1,5 км, оскільки автомобіль швидкої допомоги не зміг доїхати на виклик через снігові замети.

    У ДСНС Львівщини розповіли, що випадок стався близько 10:30 понеділка. До рятувальників звернувся фельдшер швидкої медичної допомоги та повідомив, що не може доїхати на виклик до хворої. Автомобіль «швидкої» застряг у снігу поблизу села Чижичі Стрийського району.



    Рятувальники та медики вирішили йти до хворої жінки пішки. Після огляду 57-річної хворої фельдшер прийняв рішення про її госпіталізацію. Відтак надзвичайники пішки несли хвору 1,5 км на медичних ношах до карети «швидкої».

    Після цього працівники ДСНС відбуксирували автомобіль медиків зі снігу та супроводжували його до Ходорівської міської лікарні.

    Загалом з 8 до 15 лютого рятувальники Львівщини здійснили 97 виїздів для моніторингу ситуації та надання допомоги на автодорогах області. Всього відбуксировали 126 транспортних засобів у яких перебувало 272 людей.

    За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на Львівщині 16 лютого на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці подекуди буде туман видимістю 200-500 м.

    У найближчі дні в Україні очікується похолодання – вночі температура повітря подекуди опуститься до -22.

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    Теги: ДСНС автомобіль негода
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