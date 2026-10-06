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У Харкові завершено рятувальні роботи після удару РФ: загинуло шість людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Харкові завершено рятувальні роботи після удару РФ: загинуло шість людей
Окупанти 5 жовтня вдарили авіабомбами по Харкову
фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники розчищали завали та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи на місцях російських ударів КАБами 5 жовтня у Слобідському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«До проведення робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини та мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» ДСНС України», – йдеться у повідомленні.

У Харкові завершено рятувальні роботи після удару РФ: загинуло шість людей фото 1
У Харкові завершено рятувальні роботи після удару РФ: загинуло шість людей фото 2
У Харкові завершено рятувальні роботи після удару РФ: загинуло шість людей фото 3

Зазначається, що рятувальники працювали на двох локаціях: розчищали завали та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції житлової багатоповерхівки та виробничої будівлі.

За даними ДСНС, вчора через атаку РФ загинули шість людей, ще 59 постраждали, серед них – троє дітей.

Нагадаємо, російські війська вдень 5 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Влучання зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок.

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Теги: Харків ДСНС війна

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