У Харкові завершено рятувальні роботи після удару РФ: загинуло шість людей

Рятувальники розчищали завали та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи на місцях російських ударів КАБами 5 жовтня у Слобідському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«До проведення робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини та мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» ДСНС України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники працювали на двох локаціях: розчищали завали та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції житлової багатоповерхівки та виробничої будівлі.

За даними ДСНС, вчора через атаку РФ загинули шість людей, ще 59 постраждали, серед них – троє дітей.

Нагадаємо, російські війська вдень 5 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Влучання зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок.