У Харкові завершено рятувальні роботи після удару РФ: загинуло шість людей
Рятувальники розчищали завали та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи на місцях російських ударів КАБами 5 жовтня у Слобідському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«До проведення робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини та мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» ДСНС України», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники працювали на двох локаціях: розчищали завали та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції житлової багатоповерхівки та виробничої будівлі.
За даними ДСНС, вчора через атаку РФ загинули шість людей, ще 59 постраждали, серед них – троє дітей.
Нагадаємо, російські війська вдень 5 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Влучання зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок.
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