Головна Світ Економіка
search button user button menu button

РФ почала нову кампанію проти України, але наслідки відчує весь світ – FT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
РФ почала нову кампанію проти України, але наслідки відчує весь світ – FT
Одним із найсерйозніших наслідків може стати скорочення поставок української аграрної продукції на світовий ринок
фото: МЗС Туреччини, кадри з відео

Російські удари по портах уже ускладнили експорт українського зерна та соняшникової олії

Росія посилила повітряну кампанію проти України, завдаючи ударів по містах, критичній інфраструктурі та портах Чорного моря. Наслідки цієї кампанії можуть вийти далеко за межі України, оскільки під загрозою опинилися експорт зерна та продовольча безпека інших країн. Про це пише Financial Times, повідомляє «Главком».

Як зазначає видання, з липня російські удари по українських чорноморських портах фактично паралізували значну частину їхньої роботи. Через пошкодження портової інфраструктури українські аграрії стикаються з проблемами під час вивезення врожаю, а частина зерна залишається на складах або продається за заниженими цінами.

Особливо гостро проблема постала після цьогорічного врожаю. За оцінкою українського міністра сільського господарства, до 11 млн тонн аграрної продукції можуть залишитися без достатніх потужностей для зберігання. Союзники України вже виділяють кошти на тимчасові сховища, однак це не вирішує проблему експорту.

Видання наголошує, що чорноморські порти мають ключове значення для української економіки. До повномасштабного вторгнення через них проходило понад 90% українського експорту зерна – близько 60 млн тонн на рік. Нині частина портових потужностей пошкоджена, а судноплавство стало значно небезпечнішим через російські атаки.

Одним із найсерйозніших наслідків може стати скорочення поставок української аграрної продукції на світовий ринок. Україна залишається одним із важливих постачальників зернових та олійних культур, тому тривале блокування портів може позначитися на продовольчих цінах і поставках до країн, які залежать від імпорту.

Окрему небезпеку становлять удари по цивільних суднах. Журналісти звертають увагу, що російські атаки вже поширилися на кораблі поблизу українських портів. Зокрема, видання згадує випадок, коли судно під прапором Антигуа і Барбуди було уражене російськими безпілотниками неподалік Чорноморська. Унаслідок атаки загинув капітан, а судно загорілося.

Водночас Росія використовує нові типи ударних безпілотників, зокрема дрони з реактивними двигунами. За даними FT, вони складніші для перехоплення, ніж повільніші моделі, які російські війська застосовували на початку повномасштабної війни. Через це повітряна загроза поширюється не лише на прифронтові території, а й на великі міста та порти.

Посилення атак також створює додатковий тиск на українську економіку. За оцінкою видання, якщо ситуація з портами не зміниться, втрати України від недоотриманого експорту можуть сягнути $8 млрд до середини 2027 року.

Україна та її союзники нині намагаються знайти способи зберегти врожай і відновити безпечний морський експорт. Київ веде переговори з партнерами та основними покупцями української аграрної продукції, зокрема Єгиптом, Туреччиною, країнами Близького Сходу та Індією. Водночас Росія відкидає пропозиції щодо морського перемир’я.

Варто нагадати, що російські війська атакували двома дронами турецьке цивільне судно в нейтральних водах Чорного моря. На його борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Унаслідок атаки загинув капітан, ще одна людина наразі вважається зниклою безвісти.

Читайте також:

Теги: зерно економіка Чорне море війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народні депутати фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді
Партія Порошенка вимагає припинити бойові дії (заява)
2 жовтня, 16:18
Кадри пожежі у Волгограді після атаки безпілотників
Волгоград атакували безпілотники: що відомо
2 жовтня, 05:15
Задимлення у Києві після атаки
Росія вдарила по складських приміщеннях у Києві (оновлено)
1 жовтня, 00:30
Через російську атаку постраждали чотири райони столиці
Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками
30 вересня, 07:28
Росія, за версією диктатора, почала завдавати ударів у відповідь лише після низки атак
«Це вони все почали»: Путін пригрозив Україні ударами у відповідь
26 вересня, 02:25
Російських олігархів Усманова та Фрідмана виключено зі санкційного списку ЄС
Санкції проти Усманова та Фрідмана. Литва зробила жорстку заяву
23 вересня, 16:48
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський пояснив росіянам, чим для них обернеться напад на НАТО
Глава МЗС Польщі розкрив, чим особисто пригрозив Росії у разі нападу на НАТО
21 вересня, 06:14
Росія скоротила кількість атак, але тривоги не припинилися
Кількість тривог зменшилася? Чи справді Путін взяв тимчасову паузу на час виборів
18 вересня, 14:53
Про причетність Москви свідчать результати поліцейського розслідування, характер злочину та розвідувальні дані
«Ми зробили б це інакше»: посол РФ заперечив причетність Москви до атаки в Лейпцигу
8 вересня, 04:30

Економіка

Євро змінять дизайн: який вигляд матимуть нові банкноти (фото)
Євро змінять дизайн: який вигляд матимуть нові банкноти (фото)
Німеччина знову купуватиме російський газ? Уповноважений президента з санкцій оцінив ймовірність
Німеччина знову купуватиме російський газ? Уповноважений президента з санкцій оцінив ймовірність
РФ почала нову кампанію проти України, але наслідки відчує весь світ – FT
РФ почала нову кампанію проти України, але наслідки відчує весь світ – FT
«Закон Грема» в дії. Індія вже скорочує закупівлю російської нафти
«Закон Грема» в дії. Індія вже скорочує закупівлю російської нафти
Світові ціни на продукти зросли: що здорожчало найбільше
Світові ціни на продукти зросли: що здорожчало найбільше
«Нафти буде багато»: Трамп відмовився від заборони експорту дизеля
«Нафти буде багато»: Трамп відмовився від заборони експорту дизеля

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
103K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua