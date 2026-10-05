РФ почала нову кампанію проти України, але наслідки відчує весь світ – FT

Російські удари по портах уже ускладнили експорт українського зерна та соняшникової олії

Росія посилила повітряну кампанію проти України, завдаючи ударів по містах, критичній інфраструктурі та портах Чорного моря. Наслідки цієї кампанії можуть вийти далеко за межі України, оскільки під загрозою опинилися експорт зерна та продовольча безпека інших країн. Про це пише Financial Times, повідомляє «Главком».

Як зазначає видання, з липня російські удари по українських чорноморських портах фактично паралізували значну частину їхньої роботи. Через пошкодження портової інфраструктури українські аграрії стикаються з проблемами під час вивезення врожаю, а частина зерна залишається на складах або продається за заниженими цінами.

Особливо гостро проблема постала після цьогорічного врожаю. За оцінкою українського міністра сільського господарства, до 11 млн тонн аграрної продукції можуть залишитися без достатніх потужностей для зберігання. Союзники України вже виділяють кошти на тимчасові сховища, однак це не вирішує проблему експорту.

Видання наголошує, що чорноморські порти мають ключове значення для української економіки. До повномасштабного вторгнення через них проходило понад 90% українського експорту зерна – близько 60 млн тонн на рік. Нині частина портових потужностей пошкоджена, а судноплавство стало значно небезпечнішим через російські атаки.

Одним із найсерйозніших наслідків може стати скорочення поставок української аграрної продукції на світовий ринок. Україна залишається одним із важливих постачальників зернових та олійних культур, тому тривале блокування портів може позначитися на продовольчих цінах і поставках до країн, які залежать від імпорту.

Окрему небезпеку становлять удари по цивільних суднах. Журналісти звертають увагу, що російські атаки вже поширилися на кораблі поблизу українських портів. Зокрема, видання згадує випадок, коли судно під прапором Антигуа і Барбуди було уражене російськими безпілотниками неподалік Чорноморська. Унаслідок атаки загинув капітан, а судно загорілося.

Водночас Росія використовує нові типи ударних безпілотників, зокрема дрони з реактивними двигунами. За даними FT, вони складніші для перехоплення, ніж повільніші моделі, які російські війська застосовували на початку повномасштабної війни. Через це повітряна загроза поширюється не лише на прифронтові території, а й на великі міста та порти.

Посилення атак також створює додатковий тиск на українську економіку. За оцінкою видання, якщо ситуація з портами не зміниться, втрати України від недоотриманого експорту можуть сягнути $8 млрд до середини 2027 року.

Україна та її союзники нині намагаються знайти способи зберегти врожай і відновити безпечний морський експорт. Київ веде переговори з партнерами та основними покупцями української аграрної продукції, зокрема Єгиптом, Туреччиною, країнами Близького Сходу та Індією. Водночас Росія відкидає пропозиції щодо морського перемир’я.

Варто нагадати, що російські війська атакували двома дронами турецьке цивільне судно в нейтральних водах Чорного моря. На його борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Унаслідок атаки загинув капітан, ще одна людина наразі вважається зниклою безвісти.