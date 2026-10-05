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Окупанти вдарили авіабомбами по Харкову: над містом здійнявся стовп чорного диму (оновлено)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили авіабомбами по Харкову: над містом здійнявся стовп чорного диму (оновлено)
Одна з авіабомб зруйнувла житловий будинок
Фото: Скриншот з відео

Внаслідок атаки пошкоджено цивільні об’єкти, на місцях влучань працюють рятувальники

Російські війська вдень 5 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Над містом після влучань здійнявся стовп чорного диму. Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов, пише «Главком».

За попередньою інформацією, російські війська застосували щонайменше три КАБи. Влучання зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок. У Харкові вже 39 постраждалих внаслідок російського удару, серед них троє дітей. Також повідомляється про одного загиблого.

На місцях ударів працюють екстрені служби. Фахівці обстежують території та встановлюють масштаби руйнувань.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на момент його повідомлення було відомо про двох загиблих і 28 постраждалих, серед яких дитина. Медики надають допомогу потерпілим.

Міський голова Харкова також повідомляв, що один із КАБів зруйнував житловий будинок. Раніше на місці одного з влучань існувала загроза, що під завалами може перебувати людина.

Російські війська регулярно атакують Харків керованими авіабомбами, ударними безпілотниками та іншими засобами ураження. За словами Терехова, протягом попереднього тижня місто зазнало 38 ударів, унаслідок яких загинули троє людей, а ще 96 були поранені.

Інформація про наслідки сьогоднішньої атаки уточнюється. Рятувальники та комунальні служби продовжують працювати на місцях влучань.

Варто нагадати, що у селі Шестакове на Харківщині російський безпілотник атакував цивільний автомобіль, унаслідок чого загинула 35-річна жінка.

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Теги: Харків війна обстріл

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