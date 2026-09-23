Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року
У своїй промові під час засідання Ради безпеки ООН Лавров окремо звернувся до подій 2014 року
фото: росЗМІ

Глава МЗС країни-агресора пов’язав це з виконанням Мінських домовленостей, але виключив Крим

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна могла б залишитися в кордонах 1991 року, якби Мінські домовленості були виконані. Про це він сказав 23 вересня під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, пише «Главком».

За словами Лаврова, йдеться про Мінські домовленості 2015 року, які, за його твердженням, були підтверджені у 2019 році за президентства Володимира Зеленського.

«Якби Мінські домовленості 2015 року, підтверджені в Парижі у 2019 році, вже за Зеленського, були виконані, як того вимагала Рада Безпеки, то Україна зараз залишалася б у тих самих кордонах 1991 року, крім, звичайно, Криму, питання щодо якого закрите», – заявив глава російського МЗС.

Лавров також заявив, що Росія нібито не має наміру робити паузу у бойових діях на період переговорів. Водночас він стверджував, що Москва готова до переговорів задля досягнення того, що російська сторона називає «стійким і справедливим миром».

Варто нагадати, що Кремль запропонував Володимиру Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки». Проте влада країни-агресора знову виставила президенту України умови стосовно візиту та початку обговорення питання заверешення війни.

Читайте також:

Теги: росія ООН війна Сергій Лавров Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін
Путін погрожує ударами по енергетиці. Що насправді змінюється у війні
3 вересня, 09:55
Під час зустрічі Лукашенко і Путін обговорять ключові питання «забезпечення безпеки»
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
Путін не хоче прямого військового зіткнення з альянсом, але планує «гібридні операції» проти його держав-членів
Путін має шість варіантів, як зруйнувати НАТО – The Telegraph
29 серпня, 15:51
Григоренко загинув на місці, Шматко отримав тяжкі поранення і врятувати його не вдалося
Росія вбила двох поліцейських на Дніпропетровщині
4 вересня, 08:53
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що українські удари по НПЗ РФ стали головним фактором цін на дизель
Міністр енергетики США звинуватив Україну та Байдена у високих цінах на дизель
7 вересня, 08:42
Російські дрони атакували тютюнову фабрику у Прилуках
Росія атакувала фабрику-виробника сигарет Kent, Lucky Strike та «Прилуки»
7 вересня, 13:52
Окремо президенти обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи
«Спільний ворог у нас один»: Зеленський зустрівся з Туском
18 вересня, 17:44
Одеські порти зазвичай забезпечували близько 90% українського експорту зерна
Світ готується до дефіциту зерна через кризу Чорного моря – Bloomberg
Вчора, 04:20
Північнокорейці виготовляли російські дрони під виглядом студентів
Росія завезла працівників із Північної Кореї для виробництва дронів в Алабузі
17 вересня, 19:52

Події в Україні

Сибіга назвав мету удару РФ по українських дата-центрах
Сибіга назвав мету удару РФ по українських дата-центрах
Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року
Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року
Зеленський назвав окупований Крим джерелом війни та криз у Чорному морі
Зеленський назвав окупований Крим джерелом війни та криз у Чорному морі
Зеленський розповів про важливу зміну на фронті
Зеленський розповів про важливу зміну на фронті
Україна погодилася на негайне та безумовне припинення вогню
Україна погодилася на негайне та безумовне припинення вогню
Польща направила військових до шести пунктів пропуску з Україною
Польща направила військових до шести пунктів пропуску з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua