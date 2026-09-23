Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року

У своїй промові під час засідання Ради безпеки ООН Лавров окремо звернувся до подій 2014 року

Глава МЗС країни-агресора пов’язав це з виконанням Мінських домовленостей, але виключив Крим

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна могла б залишитися в кордонах 1991 року, якби Мінські домовленості були виконані. Про це він сказав 23 вересня під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, пише «Главком».

За словами Лаврова, йдеться про Мінські домовленості 2015 року, які, за його твердженням, були підтверджені у 2019 році за президентства Володимира Зеленського.

«Якби Мінські домовленості 2015 року, підтверджені в Парижі у 2019 році, вже за Зеленського, були виконані, як того вимагала Рада Безпеки, то Україна зараз залишалася б у тих самих кордонах 1991 року, крім, звичайно, Криму, питання щодо якого закрите», – заявив глава російського МЗС.

Лавров також заявив, що Росія нібито не має наміру робити паузу у бойових діях на період переговорів. Водночас він стверджував, що Москва готова до переговорів задля досягнення того, що російська сторона називає «стійким і справедливим миром».

Варто нагадати, що Кремль запропонував Володимиру Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки». Проте влада країни-агресора знову виставила президенту України умови стосовно візиту та початку обговорення питання заверешення війни.