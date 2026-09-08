Колишній генпрокурор Грузії створив у РФ підрозділ для війни проти України

Ексгенпрокурор перебуває під санкціями США, Великої Британії та України

Отар Парцхаладзе заявив про намір очолити створене ним формування

Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Романов-Парцхаладзе створив у Росії «добровольчий» інтернаціональний підрозділ «Георгіївський» для участі у війні проти України. Про це пише грузинське видання Sova, передає «Главком».

Парцхаладзе заявив, що добровільно вирішив воювати на боці Росії у війні проти України. Він також повідомив, що очолить новостворений підрозділ «Георгіївський».

За словами колишнього грузинського посадовця, назва формування пов'язана з Георгіївським трактатом 1783 року. Документ передбачав перехід грузинського царства Картлі-Кахеті під протекторат Російської імперії.

Створення підрозділу Парцхаладзе відбувається на тлі його тривалих зв'язків із Росією. Колишній генпрокурор Грузії проживає в Москві та, за даними ЗМІ, підтримує контакти з російською політичною елітою.

Також Парцхаладзе пов'язують із владною партією Грузії «Грузинська мрія». За даними ЗМІ, попри проживання в Росії, він продовжує підтримувати зв'язки з представниками грузинського уряду.

Отар Парцхаладзе обіймав посаду генерального прокурора Грузії недовго – з листопада до грудня 2013 року.

У вересні 2023 року США запровадили проти нього санкції. У Вашингтоні пояснили це його діяльністю, пов'язаною з посиленням російського впливу в Грузії.

Після запровадження американських санкцій тодішня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі позбавила Парцхаладзе грузинського громадянства. Після цього він змінив прізвище на Парцхаладзе-Романов.

Згодом санкції проти колишнього грузинського генпрокурора запровадила й Україна. У 2024 році його внесли до українського санкційного списку.