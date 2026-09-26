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Глава НАТО назвав проблему, яка може послабити Європу у разі війни з Росією

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Глава НАТО назвав проблему, яка може послабити Європу у разі війни з Росією
В Європі не будують нових заводів із переробки нафти, а наявні закриваються
фото з відкритих джерел

Заява прозвучала на тлі дискусії у США про можливу заборону експорту дизельного пального

Європа закриває нафтопереробні заводи й не будує нових, хоча для оборони Альянсу знадобляться величезні обсяги пального для винищувачів і танків, наголосив генсек НАТО Марк Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Рютте розповів про це в інтерв'ю телеканалу Bloomberg Television на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку в четвер, 24 вересня. Ведуча зауважила, що нестача дизелю може стати проблемою для НАТО. Генсек погодився, але звернув увагу ще на одну проблему – потужності європейської нафтопереробки.

За його словами, у Європі не будують нових заводів із переробки нафти, а наявні закриваються.

«Якщо почнеться війна, якщо росіяни нападуть і нам доведеться захищатися, нам знадобляться величезні обсяги дизельного пального та інших нафтопродуктів для наших F-35, винищувачів, танків тощо. І це викликає серйозне занепокоєння», – сказав Рютте.

Водночас, підкреслив він, ця проблема не пов'язана безпосередньо з нинішньою суперечкою між ЄС і США щодо експорту дизелю.

Що відбувається з експортом дизелю зі США

Ведуча питала про дизель невипадково: у Вашингтоні обговорюють обмеження його експорту. За даними Bloomberg, президент Дональд Трамп підтримав ідею заборонити вивезення цього пального через різке подорожчання всередині країни. Така заборона змусила б Велику Британію, Бразилію та інших покупців шукати пальне деінде, а ціни, близькі до рекордних, зросли б ще більше.

У Європейській комісії стурбовані повідомленнями про можливу зупинку американського експорту, а президент Франції Емманюель Макрон назвав таку заборону «катастрофічною», повідомляє Euronews.

Ринок пального й без того напружений

За даними Reuters, запаси дизелю в США на 11 вересня скоротилися до 107,9 млн барелів. Це найнижчий показник для цієї пори року за всю історію статистики, яку ведуть із 1982 року. У Європі запаси в хабі Амстердам – Роттердам – Антверпен у липні були на 16% нижчими за п'ятирічну середню, підрахувала консалтингова компанія Insights Global. Агентство прогнозує, що глобальний дефіцит, спричинений війнами в Ірані та Україні, навряд чи вщухне до 2027 року.

Про ризики нестачі цієї зими попереджали й керівники галузі. За словами генерального директора Vitol Рассела Харді, ринку бракує близько 2 млн барелів нафти на добу з Росії та майже стільки ж із Близького Сходу, а наявних потужностей переробки недостатньо, щоб це компенсувати.

А тим часом, в Україні ціна дизелю вже перевищила 100 грн за літр.

Нагадаємо, 23 вересня Рютте пояснив, що стаття 5 Північноатлантичного договору навмисно сформульована неоднозначно. Альянс також не розкриває всіх способів реагування на гібридні загрози: деякі з них, за його словами, «не є публічними».

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Теги: війна Європа Дональд Трамп президент пальне росіяни обмеження Марк Рютте

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