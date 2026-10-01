Пєсков заявив, що Вашингтон пов'язує економічну співпрацю з Москвою із врегулюванням війни в Україні

У Кремлі заявили, що США нібито висувають неприйнятну для Росії умову для відновлення економічної співпраці. Йдеться про вимогу спочатку врегулювати ситуацію навколо України, а вже після цього переходити до реалізації спільних економічних проєктів. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

«На наш жаль, американці, як і раніше, пов'язують весь цей процес, попри очевидну вигоду, з врегулюванням ситуації в Україні. Тобто говорять, що спочатку має відбутися врегулювання, а вже потім – реалізація проєкту», – сказав Пєсков.

За його словами, Москва вважає, що Росія та США могли б не чекати завершення війни й уже зараз відновлювати економічну взаємодію. «Ми вважаємо, що могли б і не чекати. Могли б працювати на власну користь уже зараз», – заявив речник Кремля.

Пєсков також повторив позицію країни-агресора щодо переговорів з Україною. Він стверджував, що Київ нібито не наблизився до відновлення переговорного процесу.

Окремо представник Кремля знову звинуватив європейські країни в тому, що вони нібито перешкоджають поновленню діалогу між Україною та Росією. За словами Пєскова, окремі заяви європейських політиків про необхідність переговорів із Москвою поки не змінюють загальної політики Європи щодо Росії.

Також варто нагадати, що прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що виступ Володимира Путіна на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай» нібито очікують у всьому світі.