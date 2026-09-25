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Російські дрони порушили кордони Європи. Аналітики назвали мету Кремля

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські дрони порушили кордони Європи. Аналітики назвали мету Кремля
Російські дрони залетіли до сусідніх країн
фото: Генштаб (ілюстративне)

ISW вважає, що Москва намагається зробити порушення повітряного простору сусідніх країн дедалі звичнішими та водночас посилює тиск на європейські держави

Російські безпілотники під час масованої атаки на Україну 24 вересня порушили повітряний простір Молдови та Румунії. Аналітики вважають, що такі інциденти вписуються у ширші зусилля Кремля з нормалізації порушень кордонів європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У ніч проти 24 вересня російські війська здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну, зокрема на західні області. За даними ISW, чотири російські безпілотники пролетіли над Буковиною та атакували українські пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією.

Українські сили збили три дрони, тоді як четвертий продовжив рух у напрямку румунського повіту Сучава.

Того ж дня російський безпілотник типу «Гербера» впав у населеному пункті Черніца в Молдові. Ще один дрон опинився на території Румунії. Міністерство оборони країни повідомило, що невстановлений повітряний об'єкт перебував у румунському повітряному просторі приблизно чотири хвилини та впав поблизу міста Солка. Геолокаційні матеріали, які проаналізував ISW, вказують, що йшлося про російську «Герберу».

Російська атака також спричинила превентивні заходи у Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що польська влада приблизно на 30 хвилин евакуювала персонал та громадян із пунктів пропуску «Зосін» і «Дорогуськ» на кордоні з Україною.

Аналітики зазначили, що такі дії відповідають посиленим заходам безпеки, які Польща почала застосовувати через російські удари поблизу українсько-польського кордону та попередні випадки проникнення безпілотників.

В ISW вважають, що як навмисні, так і випадкові проникнення російських дронів у повітряний простір Молдови та країн НАТО можуть бути вигідними Кремлю. Збільшення частоти таких інцидентів, за оцінкою аналітиків, допомагає Москві поступово нормалізувати порушення повітряного простору сусідніх держав.

Інститут також пов'язує ці випадки з ширшою кампанією Росії проти Європи. Аналітики звертають увагу не лише на дрони, а й на диверсії та інциденти навколо оборонної й логістичної інфраструктури європейських країн. Водночас щодо частини таких випадків європейські правоохоронці ще не встановили причетність Росії.

Нагадаємо, під час російської атаки 24 вересня ворожий безпілотник також влучив у житловий багатоповерховий будинок у Хмельницькому. Внаслідок удару в будинку вибило вікна та пошкодило балкони. Також пошкоджень зазнали припарковані поруч автомобілі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих не було.

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Теги: росія війна Європейський Союз ISW

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