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У Херсонській області масово зникають російські військові – партизани

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Херсонській області масово зникають російські військові – партизани
фото з відкритих джерел

Російські загарбники відмовляються виконувати бойові завдання

Російські військові залишають тимчасові місця базування та «ховаються» на окупованій території Херсонської області. Про це пише підпільний рух «Атеш».

Зазначається, що російські загарбники відмовляються виконувати бойові завдання та самовільно залишають місця тимчасової дислокації. Про це партизанам стало відомо з офіційних доповідей, які надходили до угруповання ЗС Росії «Дніпро».

Деяких росіян, які офіційно проходять як СЗЧ (такий, що самовільно залишив частину), пізніше виявляли на окупованій території в Херсонській області.

Партизани зауважують, що до Новоолексіївки прибуває велика кількість окупантів, які розміщуються в покинутих будинках.

«Ці військові розміщуються у вільних покинутих будинках. Більшість із них мають множинні татуювання на тілі. Місцеве населення вважає, що це люди, які раніше перебували у місцях позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Раніше партизани перевірили військову базу військово-морького флоту РФ у місті Кронштадт, де базуються підводні човни та бригада кораблів охорони.

Як повідомлялося, спецслужби Росії готуються організувати черговий теракт, щоб звинуватити українських партизанів та учасників підпілля.

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Теги: окупанти росіяни окуповані території партизани

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